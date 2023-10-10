Американский международник: «Война с русскими будет ужасной»

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В Вашингтоне понимают, что реальное боевое столкновение с Россией по своему масштабу будет в разы катастрофичнее вьетнамской войны.

Об этом в эфире интернет-канала «Моё мнение» заявил профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям Джон Мершмайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист спросил эксперта, не боятся ли в США ввода американских сухопутных войск.

«Это будет ещё один Вьетнам, ещё одна катастрофа», – предположил интервьюер.

«Это было бы намного хуже, чем во Вьетнаме», – ответил профессор.

По его словам, соотношения сил несопоставимы.

«Ты должен помнить, что Вьетнам был войной между великой державой Соединёнными Штатами и второстепенной державой Вьетнамом. Конечно, китайцы и русские помогали вьетнамцам, но мы не сражались друг с другом на поле боя. Если мы вступим в настоящие боевые действия на Украине, то это будут США против русских, и это будет абсолютно ужасная ситуация. Я думаю, что это маловероятно в значительной степени, потому, что я думаю, что администрация Байдена к её чести понимает, что это то, чего мы абсолютно хотим избежать», – сказал Мершмайер.