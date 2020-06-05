Американский нокаут: Калифорния обсудит с ДНР создание посольства в Донецке

05.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Представители движения за независимость Калифорнии проведут переговоры с ДНР по поводу создания посольства в Донецке.

Об этом сообщили в пресс-службе «Yes California», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будущая независимая республика Калифорния завтра утром проведет двусторонние переговоры с Донецкой Народной Республикой в режиме видеоконференции. Среди вопросов, которые будут обсуждаться: создание посольства Калифорнии в Донецке», – говорится в сообщении.

Данная новость вызвала истерику в украинских СМИ. Так, в англоязычном Киевском издании «Kyiv Post» назвали лидера движения Луиса Маринелли американским сепаратистом, другом России и врагом Украины, а также заочно вручили ему «орден Ленина».

«Враг недели Украины: Луис Маринелли, соучредитель сепаратистского движения «Yes California».

3 июня официальный твиттер-аккаунт сепаратистского движения «Yes California» объявил: «будущая независимая республика Калифорния завтра утром проведет двусторонние переговоры с Донецкой Народной Республикой в режиме видеоконференции. Среди обсуждаемых вопросов – создание посольства Калифорнии в Донецке».

Для журналистов «Kyiv Post» это было поистине шокирующее заявление.

«Это не потому, что «движение Калексита», как оно также известно – это то, за чем мы внимательно следим. Скорее всего, это происходит потому, что самопровозглашенная Донецкая Народная Республика лишила жизни миллионы украинцев, превратив то, что когда-то было одним из самых процветающих украинских регионов, в разрушенную антиутопию.

То, что любое честолюбивое сепаратистское образование должно хотеть связать свое дело с донецкими боевиками и их несостоявшимся негосударством, на самом деле весьма примечательно.

Так почему же тогда донецкие боевики появились на радаре «Калексита»? Ответ, скорее всего, прост. Луис Маринелли, соучредитель «Yes California», живет в Москве, Россия. Он даже ненадолго открыл там «посольство Калифорнии» в 2017 году и пытался добиться от России поддержки Калифорнийского сепаратизма.

Как человек, Маринелли, кажется, пытается ездить на двух лошадях одновременно. С одной стороны, он лидер Движения за то, чтобы сделать Калифорнию независимой страной. С другой стороны, он заявляет в своем блоге, который в основном посвящен документированию его опыта путешествий по России, что он хочет остаться в России и, в конечном итоге, стать ее гражданином. Совсем недавно он стал представлять себя в качестве будущего представителя независимой Калифорнии в России.

Если Маринелли хочет, чтобы Калифорния была независимой страной, он имеет право на свое мнение. Если он хочет жить в России и получить гражданство – а Россия его предоставит – это тоже его право.

Но когда он решил объединить свое движение с донецкими боевиками, он зашел слишком далеко. Донецкая и Луганская области – это Украина, в чем даже Москва сейчас признается. А вторжение России в Донбасс и ее более чем шестилетняя война с Украиной привели к гибели более 14 тысяч человек и перемещению сотен тысяч людей. Они оставили население оккупированных территорий жить в политическом подвешенном состоянии и ужасающей нищете, чтобы группа коррумпированных воинствующих лидеров могла уничтожить Советский Союз.

Нельзя сказать, что проведение переговоров с донецкими боевиками и попытка открыть там непризнанное «посольство» обязательно «узаконивает» самопровозглашенное государство, ведь легитимность исходит от других легитимных государств.

Но любой человек, который принимает участие в симуляции движения за независимость вместе с боевиками, нанесшими серьезный ущерб украинцам, является врагом Украины и заслуживает ордена Ленина», – негодуют в украинском издании.

Напомним, Киев выступает против прямых переговоров с республиками Донбасса по поводу прекращения войны и установления мира, что прямо противоречит Минским соглашениям.