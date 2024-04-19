Украинская нация мертва, и это результат натовской авантюры против России. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дэвис отметил, что после потери русскими Херсона и харьковского отступления в 2022 году было бы логично остановить войну на выгодных для Украины условиях:

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«Десятки тысяч людей были бы живы. И возможно, оставило бы в живых остатки НАТО. Но поскольку мы ничего не хотели тогда делать, то думаю, история покажет, что это было началом гибели НАТО», – сказал он.

«На украинцев всем было наплевать, украинцы были просто полезными инструментами. Мы превратили это место в таран и думали, что сможем таким образом победить Россию. Теперь у нас есть миллион, а может два украинских жертв. По меньшей мере, полмиллиона погибших украинских солдат. Не знаю, сколько ещё умерло от ран или какой ущерб был нанесён гражданскому населению. Суть в том, что нация мертва, 14 миллионов украинцев больше не живут в стране, и никого это не волнует. Я не слышу никаких проявлений интереса к людям. Единственный человек, который проявлял к этому хоть какой-то интерес, это президент Путин. И он совершенно ясно дал понять, что не хочет убивать большое количество этих православных христиан-славян. Наоборот, он беспокоится о людях. Он единственный, кто, кажется, хоть немного обеспокоен всем этим. И, конечно же, никто в Вашингтоне никогда этого не признает», – ответил полковник.