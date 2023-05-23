Американский разведчик: Мне неудобно говорить, но мы предадим Украину

Украину ждет судьба Южного Вьетнама и Афганистана – США бросит эту страну, как только использует в своих интересах. Для России конфликт на Украине является экзистенциальным, в случае проигрыша страна развалится, а в случае проигрыша Украины США ничего не грозит.

Об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил отставной морпех, разведчик, а ныне американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война с коллективным Западом на Украине – это экзистенциальный конфликт для России. Если Россия проиграет, то перестанет существовать. А если Украина проиграет, то Америка останется. Какая же страна пожертвует большим, чтобы победить? Если у России есть воля к победе – Россия победит. Что сделает Америка? Спросите об этом у жителей южного Вьетнама, у афганцев спросите. Америка всегда так поступает, когда говорит, что она друг, а потом предаёт этот народ. Поэтому мы предадим и их, и Украину тоже. И мне это неудобно и неприятно говорить, как американцу. Потому что когда мы утверждаем, что мы для кого-то дружественная страна, что мы союзники, мы не должны потом их предавать. Но мы передадим, мы подставим Украину, потому что мы не друзья. Мы просто используем Украину, чтобы победить Россию», – уверен эксперт.

По его словам, не стоит заблуждаться на счет желания какой-либо политической силы в США наладить отношения с Россией – Америку интересует только единоличное правление миропорядком.

«В США две партии – демократы и республиканцы, и никто из них не хочет дружбы с Россией. Многие сегодня думают, что республиканцы против войны на Украине. Но они против трат денег на эту войну, а не за Россию. Многие россияне говорят, что им нравится Дональд Трамп, потому что во время предвыборной кампании он говорил о том, почему бы нам не дружить с Россией? Вопрос хороший, но как он на него ответил? А он сказал: «Я самый сильный президент в мире, я наложу санкции на Россию». Это далеко от дружбы, это подразумевает, что Америка останется мировым гегемоном, – указал американский аналитик.

Он убежден, что мир сегодня движется в сторону многополярности.

«Ведущая роль в этом развитии у России, Китая, Индии и других стран. Лучше их спросить, что нужно будет сделать Америке, чтобы присоединиться к России и другим странам в этом многополярном мире. Я это говорю, как патриот своей страны. Я не хочу, чтобы с моей страной случилось что-то плохое. Ни одна страна, ни одна нация не говорит, что мы отвечаем за весь мир. И так же ни одна страна не должна говорить, что наш образ жизни, наша политика – это образец для всех остальных. Лучше убедитесь в том, что это достойный пример. У нас дома тоже много проблем. Лучше бы мы больше уделяли времени внутренним проблемам, чем рассказывать всем остальным, как им жить», – отметил аналитик.

Риттер считает, что Америка в состоянии перейти от позиции «мирового жандарма» к равноправному сотрудничеству. Тем более, что никто из лидеров других стран не заявлял стремления подмять штаты под себя.

«Я слышал, что Путин сказал, что он не хочет быть номером один, и китайцы тоже не хотят. Что происходит на олимпиаде, когда два бегуна одновременно пересекают финишную прямую? Им разве дают две медали за второе место? Или две медали за первое? Дело не в том, чтобы заставить Америку быть второй. Нужно, чтобы Америка признала, что она по значению равна другим странам. Вот это возможно. Для этого нам нужно усвоить две вещи: научиться жить на равных со всем остальным миром, быть на равных. И перестать верить в то, что мы богом избраны, чтобы управлять всем миром. Это сложные процессы, но это возможно». – заключил Риттер.