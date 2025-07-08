Американский стратег: Русские намерены воевать до разгрома Украины

Елена Острякова.  
08.07.2025 14:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 5
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Российская военная операция на Украине завершится на условиях, которые выдвигает Москва.

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью подполковнику армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская военная операция на Украине завершится на условиях, которые выдвигает Москва. Об этом полковник...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он[президент РФ Владимир Путин] думал, что сможет работать с Дональдом Трампом, и что они вместе закончат войну на Украине. Но этого не произошло. И единственный способ закончить войну – это если русские сами ее закончат. Думаю, это произойдет. Честно говоря, это произойдет немного позже», – сказал Макгрегор.

Он сослался на свой разговор с человеком из Санкт-Петербурга, который заверил его, что российское общество поддерживает СВО.

«Он сказал мне очень прямо, что американцы не понимают: в России люди недовольны не лично Путиным, не его управлением экономикой и общей компетентностью. Они не понимают, почему война в Украине так затянулась. Они думают, что уж если воевать, то надо воевать. Все в стране должно быть мобилизовано и направлено на победу и окончание войны на условиях, которые удовлетворят Россию», – подчеркнул полковник.

По его данным, потери Украины только в этом году составили 265 тысяч человек, а общее число потерь – 1,5 миллиона.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить