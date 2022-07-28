Аналитик: Это праздник. Российский банк в ЛДНР съест республиканские

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Приход российского «Промсвязьбанка» в Донбасс и на освобожденные территории Украины упростит движение денег, которые больше не придется гонять по кругу через Южную Осетию.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил глава аналитического бюро проекта «СОНÁР-2050» Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему важен «Промсвязьбанк»? В ДНР банковская система по факту состоит из ЦРБ, а в ЛНР – Госбанка. Это и не центробанки, и не коммерческие банки. Это странный гибрид, такой вот продукт в этой странной правовой реальности. Потому что нормальный центробанк – это регулятор, он кредитует коммерческие банки и следит, чтобы они нормативы выполняли, осуществляли эмиссию денежной единицы и давили инфляцию. ЦРБ ДНР ничем этим не занимался. Рубль он не печатал, курс он устанавливал, ориентируясь на Центробанк, но в тоже время он занимался работой с юридическими и физическими лицами, то есть просто, как обычный коммерческий банк. Делал это просто отвратительно. Потому что огромные очереди всегда выстраивались перед отделениями ЦРБ, банкоматы работали кое-как, безналичного сектора практически не было, людям зарплаты приходили на карту, все сразу обналичивали, никто этими картами не платил. Да и расплатиться ими можно было только в сетях «Первого Республиканского» супермаркета. Там был чистый нал везде», – сказал Лизан.

Он считает, что «Промсвязьбанка» даст возможность жителям освобожденных территорий использовать «окрашенные деньги».

«Поэтому заход «Промсвязьбанка» – это просто праздник на самом деле. Это упростит движение денег, их не нужно будет гонять по длинному кругу через Южную Осетию, потом оттуда выводить. Они пойдут напрямую. В теории появится возможность использовать «окрашенные деньги» [выпускаемые государством электронные сертификаты, по которым некоторые категории граждан, например, инвалиды, могут покупать определенный товар или услуги]. Соответственно «Промсвязьбанк» зашел. Уже там, по-моему, 33 отделения на ДНР и ЛНР, это без учета Херсонской и Запорожской области, там они тоже открылись. «Промсвязьбанку» без разницы уже, где работать, он может и инопланетян обслуживать, он в SDN-листе под американскими санкциями, соответственно будут расширять сеть. А в перспективе «Промсвязьбанк» просто «съест» и Госбанк ЛНР, и ЦРБ ДНР», – отметил эксперт.