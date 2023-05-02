Аналитик объяснил сложности борьбы с украинскими дронами

Владимир Гладков.  
02.05.2023 15:35
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Никакие средства защиты не в состоянии закрыть небо мирных городов от использования единичных «коммерческих» дронов диверсантами и террористами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие средства защиты не в состоянии закрыть небо мирных городов от использования единичных «коммерческих»...

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«Если прилетит много тысяч дронов, у нас существуют средства РЭБ. С декабря 2022 года поставляется СЕРП-ВС5, которые создают такие помехи, что это железо просто теряет управление.

Представьте себе – я украинский гад, внутри Севастополя, оператор дрона. Достаю какой-нибудь чемоданчик, подвешиваю туда гранату. Скорость полёта такого дрона 150-180 километров, а я его запустил в двух шагах от нашего, например, Министерства обороны», – сказал Артамонов.

«Оператор управляет им при помощи маленького экранчика, никакой спутниковой навигации здесь нет. И никаких средств определения в пространстве, навигации, тоже нет. Его ведёт оператор, с бешеной скоростью, малым боеприпасом, и хочет ударить, допустим, по машине начальника Генштаба.

Они пошли другим способом, кроме как использования дорогих дронов. Ты взял обычный коммерческий дрон, и прикрепил к нему боеприпас», – добавил эксперт.

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