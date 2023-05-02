Аналитик объяснил сложности борьбы с украинскими дронами

Никакие средства защиты не в состоянии закрыть небо мирных городов от использования единичных «коммерческих» дронов диверсантами и террористами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если прилетит много тысяч дронов, у нас существуют средства РЭБ. С декабря 2022 года поставляется СЕРП-ВС5, которые создают такие помехи, что это железо просто теряет управление.

Представьте себе – я украинский гад, внутри Севастополя, оператор дрона. Достаю какой-нибудь чемоданчик, подвешиваю туда гранату. Скорость полёта такого дрона 150-180 километров, а я его запустил в двух шагах от нашего, например, Министерства обороны», – сказал Артамонов.