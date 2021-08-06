Англосаксы в ярости из-за морально-волевых олимпийских побед России

06.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на все ограничения, Россия на морально-волевых качествах продолжает брать медали на Олимпиаде в Токио.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил публицист Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Негодование англосаксов по поводу того, что «ще не вмерла» Россия, то есть их реакция на то, что русских же наказали за допинг, а они всё равно выигрывают, то есть по сути это означает, что никакого допинга и не было, и выигрываем мы, как говорится, в спорте на морально-волевых качествах», – отметил Вассерман.

«И, конечно же, триумфальное возвращение Симоны Байлз после того, как ей наконец удалось наконец-то получить дозу наркоты. Насчёт наркоты – это я совершенно серьёзно. «Риталин» – это самое популярное средство от того, что с нелёгкой руки американцев называют синдром дефицита внимания и гиперактивности, это такое сильнотонизирующее вещество, что его часто называют кокаин для бедных», – рассказал публицист.

«То есть Байлз принимала целый букет всяческой дряни – и «Риталин», и кучу обезболивающих опиатов, которые тоже наркотики, и ещё что-то. И вот, когда завезли этот «Риталин», запрещенный, насколько я знаю, в Японии, и она вышла из состояния ломки, её хватило на то, чтобы выиграть бронзу на бревне», – добавил Вассерман.