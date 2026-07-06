Антикриз от Сибиги не прокатил: Польше нужны не исторические комиссии, а прекращение героизации бандеровцев – Бортник

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Поляки не собираются вступать с Киевом ни в какие исторические дискуссии, им нужны извинения и отзыв решений по героизации бандеровских преступников.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал визит в Варшаву главы МИД Украины Сибиги, который прибыл с пакетом мер, призванных экстренно погасить исторический конфликт, чтобы перевести спор из политической плоскости в академическую.

«Сибига предложил достаточно системный план. Но дело в том, что поляки, во-первых, не глупые, а во-вторых, у них выборы, и они очень в реактивном состоянии находятся сегодня. Украина предлагает фактически комиссию, которая должна во всём этом разбираться, в том числе, с участием историков. Но хочу напомнить, что первую такую комиссию предлагал ещё Кучма. Потом был Ющенко, где активно пытались найти вот это украино-польское понимание и нашли даже определённую формулу этого понимания – «мы прощаем и просим прощения». Но всё это не сработало. Тем более, если мы говорим даже об историках, независимых историков практически не существует, особенно в правительственных комиссиях. В правительственных комиссиях будут работать политизированные историки, обслуживающие политический курс государства с обеих сторон. И договориться между ними будет очень сложно», – сказал Бортник.

По его словам, шаги эти правильные – «но это не то, чего ожидает Польша».