Антикриз от Сибиги не прокатил: Польше нужны не исторические комиссии, а прекращение героизации бандеровцев – Бортник

Вадим Москаленко.  
06.07.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, История, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Поляки не собираются вступать с Киевом ни в какие исторические дискуссии, им нужны извинения и отзыв решений по героизации бандеровских преступников.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляки не собираются вступать с Киевом ни в какие исторические дискуссии, им нужны извинения...

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Он прокомментировал визит в Варшаву главы МИД Украины Сибиги, который прибыл с пакетом мер, призванных экстренно погасить исторический конфликт, чтобы перевести спор из политической плоскости в академическую.

«Сибига предложил достаточно системный план. Но дело в том, что поляки, во-первых, не глупые, а во-вторых, у них выборы, и они очень в реактивном состоянии находятся сегодня. Украина предлагает фактически комиссию, которая должна во всём этом разбираться, в том числе, с участием историков.

Но хочу напомнить, что первую такую комиссию предлагал ещё Кучма. Потом был Ющенко, где активно пытались найти вот это украино-польское понимание и нашли даже определённую формулу этого понимания – «мы прощаем и просим прощения». Но всё это не сработало.

Тем более, если мы говорим даже об историках, независимых историков практически не существует, особенно в правительственных комиссиях. В правительственных комиссиях будут работать политизированные историки, обслуживающие политический курс государства с обеих сторон. И договориться между ними будет очень сложно», – сказал Бортник.

По его словам, шаги эти правильные – «но это не то, чего ожидает Польша».

«Польша ожидает каких-то отзывов решений о присвоении наименования героев УПА подразделениям ССО Украины. Польша ожидает каких-то извинений, Польша ожидает осуждения и всего остального. Комиссию Польша может принять, но вряд ли она прекратит кризис», – добавил укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском Антикриз от Сибиги не прокатил: Польше нужны не исторические комиссии, а прекращение героизации бандеровцев – Бортник

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