Депутат Госдумы: С Украиной легко покончить прямо сейчас, но нельзя

Максим Столяров.  
05.07.2026 17:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1393
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское руководство не спешит заканчивать СВО на Украине, чтобы потянуть время и за пару лет подготовиться к неминуемому ядерному противостоянию с НАТО.

Об этом на канале астролога Павла Андреева заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство не спешит заканчивать СВО на Украине, чтобы потянуть время и за пару...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы считаем, что время работает на нас, и мы время специально тянем. У нас нет проблем в том, что быстро закончить с Украиной. Просто это приведёт не к тому, что всё закончится, а наоборот – всё только начнётся. Вот, после этого – прямое столкновение с НАТО, провокации в Прибалтике и т.д. И дальше – полноценная война с гигантским блоком.

Да, придётся бомбить. Но кто-то хочет, чтобы уже завтра ядерка произошла, или, допустим, нам имеет смысл год-два подождать, побольше поставить здесь ПВО, развернуть спутниковые группировки или ещё какие-то вещи, не буду всех секретов раскрывать, да все-то я и не знаю, – но подготовиться даже к ядерке, так, что она будет для нас не страшна», – сказал Матвейчев.

«Может, имеет смысл потянуть как раз время? И президент считает, что нужно потянуть время. А горячие головы требуют, чтобы всё произошло уже сейчас. Куда они так торопятся, я не очень понимаю», – добавил депутат.

Читайте также: «Не бывает спецоперации длиной в 5 лет. Это что-то другое» – полковник Пинчук.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Депутат Госдумы: С Украиной легко покончить прямо сейчас, но нельзя

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора