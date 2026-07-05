«Украина сама показывает Путину свою слабость» – преступник Гончаренко

Игорь Шкапа.  
05.07.2026 21:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не следует насильно мобилизовать людей и ругаться с Польшей, чтобы тем самым не убеждать Москву в своей слабости.

Об этом в эфире канала «1+1» заявил одиозный депутат-порошенковец и палач одесситов Алексей Гончаренко [признан террористом в РФ], передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не следует насильно мобилизовать людей и ругаться с Польшей, чтобы тем самым не...

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«Не нужно ссориться со своими соседями. Когда Путин видит, что у нас проблемы с Польшей, то это для него сигнал: «Продолжай, смотри, у них уже проблемы на западной границе, только подождать еще немного надо, и мы их добьем». Не нужно внутри государства делать бусификацию, поскольку это сигнал Путину: «Надо подождать, скоро они там будут на улицах друг друга бить, резать, еще что-то», – рассуждал Гончаренко.

По его словам, российский лидер видит масштабную украинскую коррупцию, о которой говорит весь мир, что соратники Владимира Зеленского бегут за границу, спасаясь от следствия, то это тоже сигнал для продолжения войны.

«И если мы не будем делать эти вещи, возможно, это и есть тот путь, чтобы заставить Путина остановиться, когда он будет понимать, что мы станем сильнее… Путин – это хищник. Хищник атакует того, кого он считает легкой добычей», – вещал Гончаренко.

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