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Украине не следует насильно мобилизовать людей и ругаться с Польшей, чтобы тем самым не убеждать Москву в своей слабости.

Об этом в эфире канала «1+1» заявил одиозный депутат-порошенковец и палач одесситов Алексей Гончаренко [признан террористом в РФ], передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно ссориться со своими соседями. Когда Путин видит, что у нас проблемы с Польшей, то это для него сигнал: «Продолжай, смотри, у них уже проблемы на западной границе, только подождать еще немного надо, и мы их добьем». Не нужно внутри государства делать бусификацию, поскольку это сигнал Путину: «Надо подождать, скоро они там будут на улицах друг друга бить, резать, еще что-то», – рассуждал Гончаренко.

По его словам, российский лидер видит масштабную украинскую коррупцию, о которой говорит весь мир, что соратники Владимира Зеленского бегут за границу, спасаясь от следствия, то это тоже сигнал для продолжения войны.