Живов: Будем бодаться, пока никакой Украины не останется

Война продлится до тех пор, пока на Украине не будет установлен нейтральный, а не враждебный России режим. Или же до тех пор, пока от Украины ничего не останется.

Такой прогноз в эфире телеканала «Первый Севастопольский» сделал волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины победа — это, если они удержат этот конструкт власти и конструкт Украины как воинственного русофобского государства, которое весь западный мир вооружает, поддерживает и финансирует для ослабления России. Нас такой контекст будущей Украины не устраивает. Для нас Украина, если она сохранится как государство, должна быть мирной и не враждебной, не угрожающей нашим регионам. А если такой формат Украины сейчас невозможен, и политические элиты Киева и западные элиты не готовы на такие на такую Украину, значит, будем бодаться до тех пор, пока никакой Украины не останется», – заявил Живов.

Он напомнил:

«У России всегда же есть за спиной огромная дубина. Мы этой дубиной не бьём, но рано или поздно, в случае если дела пойдут не так, всегда можем ударить. Поэтому в каком-то полном смысле Украина победить не может».

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