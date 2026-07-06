Латышский президент пожаловался на жуткий стресс от «гибридных атак» России и невнятной реакции НАТО
В Латвии считают, что натовские представители недостаточно убедительно подают сигнал России, что альянс вмешается в случае нападения на прибалтийскую страну.
Об этом в интервью «Немецкой волне» [медиагруппа признана нежелательной в РФ] заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы видели множество попыток шпионажа, мы видели, что происходит сейчас на белорусско-литовской границе – это гибридная операция по переправке мигрантов через границу. Так что мы постоянно находимся в напряжении и стрессе.
Действительно, есть две точки зрения. Одна из них гласит, что если Украина продолжит наступление и перехватит стратегическую инициативу, Россия окажется загнанной в угол и может испытать нас на прочность.
Другая точка зрения заключается в том, что если война на Украине закончится, Россия испытает НАТО. Есть люди, которые говорят, что возможны любые варианты. Мы должны быть готовы!», – призывал Ринкевичс.
«Мы не можем ничего исключать, но нам не стоит бояться. Мы просто должны дать очень чёткий сигнал: если Россия бросит вызов НАТО, НАТО ответит соответствующим образом. И это то, чего мне иногда не хватает во всей этой информационной перегрузке.
При этом я хочу сказать, что полномасштабное вторжение на сегодняшний день невозможно, потому что у России нет для этого войск, но всевозможные провокации вполне возможны», – добавил латыш.
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