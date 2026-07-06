Латышский президент пожаловался на жуткий стресс от «гибридных атак» России и невнятной реакции НАТО

Максим Столяров.  
06.07.2026 17:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 516
 
Вооруженные силы, Дзен, Латвия, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В Латвии считают, что натовские представители недостаточно убедительно подают сигнал России, что альянс вмешается в случае нападения на прибалтийскую страну.

Об этом в интервью «Немецкой волне» [медиагруппа признана нежелательной в РФ] заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Латвии считают, что натовские представители недостаточно убедительно подают сигнал России, что альянс вмешается...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы видели множество попыток шпионажа, мы видели, что происходит сейчас на белорусско-литовской границе – это гибридная операция по переправке мигрантов через границу. Так что мы постоянно находимся в напряжении и стрессе.

Действительно, есть две точки зрения. Одна из них гласит, что если Украина продолжит наступление и перехватит стратегическую инициативу, Россия окажется загнанной в угол и может испытать нас на прочность.

Другая точка зрения заключается в том, что если война на Украине закончится, Россия испытает НАТО. Есть люди, которые говорят, что возможны любые варианты. Мы должны быть готовы!», – призывал Ринкевичс.

«Мы не можем ничего исключать, но нам не стоит бояться. Мы просто должны дать очень чёткий сигнал: если Россия бросит вызов НАТО, НАТО ответит соответствующим образом. И это то, чего мне иногда не хватает во всей этой информационной перегрузке.

При этом я хочу сказать, что полномасштабное вторжение на сегодняшний день невозможно, потому что у России нет для этого войск, но всевозможные провокации вполне возможны», – добавил латыш.

Читайте также: Просим разместить живую силу НАТО по всей Прибалтике – премьер Латвии чует близкий конец.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Латышский президент пожаловался на жуткий стресс от «гибридных атак» России и невнятной реакции НАТО

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить