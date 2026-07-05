Лукашенко получил спасительную отсрочку от Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил некие гарантии от лидера КНР.

Об этом белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не представляете, насколько уверенней мы стали чувствовать себя после возвращения президента из командировки, в которой он облетел 25 тыс км. Мы очень себя уверенно чувствуем.

Если после ультиматума Зеленского было легкое недоумение, может быть, граничащее с мандражем. Нужно было сверить часы с нашими основными союзниками. Теперь часы сверены.

И если Зеленский хочет своими руками открыть прямую дорогу до Киева, по которой русская освободительная армия пойдет в таком же темпе, как и по всем другим направлениям, то он может это попробовать.

Для этого надо пересечь красную линию. Я думаю, что военно-политическое руководство его отговорило», – сказал Воскресенский.