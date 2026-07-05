Лукашенко получил спасительную отсрочку от Си Цзиньпина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил некие гарантии от лидера КНР.
Об этом белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы не представляете, насколько уверенней мы стали чувствовать себя после возвращения президента из командировки, в которой он облетел 25 тыс км. Мы очень себя уверенно чувствуем.
Если после ультиматума Зеленского было легкое недоумение, может быть, граничащее с мандражем. Нужно было сверить часы с нашими основными союзниками. Теперь часы сверены.
И если Зеленский хочет своими руками открыть прямую дорогу до Киева, по которой русская освободительная армия пойдет в таком же темпе, как и по всем другим направлениям, то он может это попробовать.
Для этого надо пересечь красную линию. Я думаю, что военно-политическое руководство его отговорило», – сказал Воскресенский.
Он уверен, что украинский узурпатор не решится на новые провокации против Белоруссии до конца лета.
«Касаемо позиции Белоруссии. Мы провели ряд консультаций в весьма ограниченном составе. Я там не присутствовал, но сорока нашептала, что союзники стратегические, в том числе, КНР – с очень большим недоумением восприняли попытки украинской стороны превратиться в агрессора.
Поэтому, я думаю, что Зеленский на некоторое время, по крайне, мере на летний период затихарится», – сказал Воскресенский.
Совсем оставить Белоруссию в покое Зеленскому не позволят его британские кураторы, но Лукашенко удалось выговорить себе отсрочку на год.
«Нам не хватает еще немного времени, как минимум, года до окончательной модернизации и увеличения резерва с 350 до 500 тыс.
Не скрою, что мы оттягиваем момент вооруженного конфликта с киевским марионеточным режимом.
В целом Беларусь и белорусы не хотят воевать с украинцами, понимая, что их держит в заложниках банда неадекватных коррумпированных безответственных преступников», – заключил Воскресенский.
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