Лукашенко получил спасительную отсрочку от Си Цзиньпина

Елена Острякова.  
05.07.2026 16:15
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил некие гарантии от лидера КНР.

Об этом белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил некие гарантии от лидера КНР. Об этом белорусский политолог...

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«Вы не представляете, насколько уверенней мы стали чувствовать себя после возвращения президента из командировки, в которой он облетел 25 тыс км. Мы очень себя уверенно чувствуем.

Если после ультиматума Зеленского было легкое недоумение, может быть, граничащее с мандражем. Нужно было сверить часы с нашими основными союзниками. Теперь часы сверены.

И если Зеленский хочет своими руками открыть прямую дорогу до Киева, по которой русская освободительная армия пойдет в таком же темпе, как и по всем другим направлениям, то он может это попробовать.

Для этого надо пересечь красную линию. Я думаю, что военно-политическое руководство его отговорило», – сказал Воскресенский.

Он уверен, что украинский узурпатор не решится на новые провокации против Белоруссии до конца лета.

«Касаемо позиции Белоруссии. Мы провели ряд консультаций в весьма ограниченном составе. Я там не присутствовал, но сорока нашептала, что союзники стратегические, в том числе, КНР – с очень большим недоумением восприняли попытки украинской стороны превратиться в агрессора.

Поэтому, я думаю, что Зеленский на некоторое время, по крайне, мере на летний период затихарится», – сказал Воскресенский.

Совсем оставить Белоруссию в покое Зеленскому не позволят его британские кураторы, но Лукашенко удалось выговорить себе отсрочку на год.

«Нам не хватает еще немного времени, как минимум, года до окончательной модернизации и увеличения резерва с 350 до 500 тыс.

Не скрою, что мы оттягиваем момент вооруженного конфликта с киевским марионеточным режимом.

В целом Беларусь и белорусы не хотят воевать с украинцами, понимая, что их держит в заложниках банда неадекватных коррумпированных безответственных преступников», – заключил Воскресенский.

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