Есть два фактора, которые делают бесперспективной продолжение киевским режимом войны с Россией.

Об этом в эфире видеоканала таблоида The Sun заявил Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия добилась определённых результатов, и за последние два года Украина тоже показала себя неплохо. Россия продолжает наступление в Донбассе. Возможно, стоит обратить внимание на некоторые локальные успехи. Украина перехватывает некоторые логистические каналы в Крыму… Но Россия тоже бомбила города, и эта эскалация бомбардировок усилилась», – сказал британец.

При этом он не считает, что Украина вышла из затруднительного положения.

«Есть два фактора. Россия по-прежнему больше, богаче Украины и имеет больше населения. Во-вторых, Украина имеет серьёзные проблемы, которые предстоит решить: внутренние ресурсы, особенно человеческие и финансовые; положение американцев следует назвать неопределенным. Дональд Трамп сейчас кажется настроен немного более позитивно в отношении Украины, но это может измениться. А Европа до последнего времени постоянно металась туда-сюда.

Надеюсь, что Украина продолжит расширять свою инициативу. Но вопрос в том, заставят ли действия Украины изменить Путина свою позицию. И я не вижу никаких признаков этого», – заключил Форман.