Забудьте о социалке после войны, лично не дам дороги строить – глава оборонного комитета Рады

Игорь Шкапа.  
06.07.2026 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 811
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Украина даже после завершения боевых действий не сможет отдавать приоритет социально-экономическим вопросам – нужно будет готовиться к новой войне с Россией.

О этом в беседе с киевской телеведущей-экстремисткой и оголтелой русофобкой Яниной Соколовой заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина даже после завершения боевых действий не сможет отдавать приоритет социально-экономическим вопросам – нужно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая поинтересовалась, к чему готовиться украинцам, к долгой войне – или надеяться на ее окончание и развитие страны.

«Я для себя все же заряжен на то, что даже когда остановится война, все равно работа спецслужб, политиков и будущих политиков, которые, я надеюсь придут, когда будут выборы, – я надеюсь это будет направлено на сектор подготовки страны к войне. Мы не сможем жить в обществе, где будем отдавать приоритеты, например, социалке, хотя это тоже нужно, но, к сожалению, нам нужно думать о безопасности», – сказал депутат.

Он говорит, что будет бороться с политиками, которые будут призывать, в первую очередь, к строительству дорог.

«Хотя это тоже нужно делать. Но, чтобы сдерживать Россию, нам нужно иметь сильный сектор обороны. И не дать прийти популистам, которые будут его уничтожать во имя своих предвыборных обещаний», – вещал Костенко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Забудьте о социалке после войны, лично не дам дороги строить – глава оборонного комитета Рады

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить