Забудьте о социалке после войны, лично не дам дороги строить – глава оборонного комитета Рады

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Украина даже после завершения боевых действий не сможет отдавать приоритет социально-экономическим вопросам – нужно будет готовиться к новой войне с Россией.

О этом в беседе с киевской телеведущей-экстремисткой и оголтелой русофобкой Яниной Соколовой заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, к чему готовиться украинцам, к долгой войне – или надеяться на ее окончание и развитие страны.

«Я для себя все же заряжен на то, что даже когда остановится война, все равно работа спецслужб, политиков и будущих политиков, которые, я надеюсь придут, когда будут выборы, – я надеюсь это будет направлено на сектор подготовки страны к войне. Мы не сможем жить в обществе, где будем отдавать приоритеты, например, социалке, хотя это тоже нужно, но, к сожалению, нам нужно думать о безопасности», – сказал депутат.

Он говорит, что будет бороться с политиками, которые будут призывать, в первую очередь, к строительству дорог.