Украина активно копит резервы для внезапного масштабного наступления – Безсонов

Чтобы сорвать освобождение Славянска и Краматорска, Киев готовит наступление на других участках фронта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возможно, на запорожском направлении противник предпримет попытку масштабных наступательных действий, одновременно с отвлекающими ударами где-то вот на севере , через Черниговскую область в направлении Брянска. Также будет какой-то удар где-нибудь на территории ДНР», – сказал Безсонов.

«Очень многое может поменяться на фронте. Я думаю, что противник еще может в наступление сходить. Не на направлении Константиновки, на другом.

«Потому что резервы противник накапливает. Где находятся бригады, которые входят в состав Корпуса морской пехоты противника? Точно не на передовой.

То есть, их больше года нет на передовой, морпехов, а это элитные подразделения ВСУ. Значит, где-то в резерве для чего-то они оставлены.

Плюс то, что противник занимается изоляцией территории военных действий – это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым. Пытается максимально нарушить логистику и все остальное. Поэтому я вижу, что противник попытается сходить в наступление.

Наступательные действия противника отвлекут наши силы. И немного изменят оперативную обстановку. Поэтому я не хочу прогнозировать Славянск-Краматорск.

Если все пойдет так, как идет, до конца года их освободим. Но опять же, это если не произойдет чего-то еще: где-то связь не отключится, ничего не заблокируется», – подытожил он.