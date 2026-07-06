Офицер ВМФ: Пока били по Киеву – в порты Одессы зашло 50 иностранных судов с военным грузами
Пока что удары по Киеву не принесли облегчения жителям России – Украина лишь ещё больше терроризирует российские территории.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев:
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«Для того, чтобы делать выводы, подобного рода удары должны быть системными. Не только противник, но и мы должны ощутить результаты эффективности нашего боевого воздействия. Результатом, который мы можем ощутить, является снижение боевой активности противника. На самом деле боевая активность противника на данный момент не снижается, а только нарастает».
Горбачев отмечает, что при всей массивности ударов по Киеву, на днях в черноморские порты Украины беспрепятственно зашло большое количество иностранных судов с военными грузами на борту:
«Помимо нанесения подобного рода ударов на пятом году СВО нужно было бы найти и другие места для приложения наших усилий.
На прошлой неделе в три порта Одесского хоста: Одесса, Южный и Черноморск зашли более пятидесяти иностранных судов. Зашли беспрепятственно. Это свидетельствует о том, что Украина беспрепятственно имеет возможность получать различные средства для продолжения ведения боевых действий.
Поэтому резюмировать можно следующее. Да, подобного рода удары по Киеву, они душу греют. Но говорить о какой-то системе и возможности перелома ситуации на данный момент не приходится.
Перелом в ситуации достигается на протяжении недель подобного рода боевого воздействия. Два дня — это, конечно, хорошо, но следовало бы посмотреть, что будет происходить потом».
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