Офицер ВМФ: Пока били по Киеву – в порты Одессы зашло 50 иностранных судов с военным грузами

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Пока что удары по Киеву не принесли облегчения жителям России – Украина лишь ещё больше терроризирует российские территории.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев:

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«Для того, чтобы делать выводы, подобного рода удары должны быть системными. Не только противник, но и мы должны ощутить результаты эффективности нашего боевого воздействия. Результатом, который мы можем ощутить, является снижение боевой активности противника. На самом деле боевая активность противника на данный момент не снижается, а только нарастает».

Горбачев отмечает, что при всей массивности ударов по Киеву, на днях в черноморские порты Украины беспрепятственно зашло большое количество иностранных судов с военными грузами на борту: