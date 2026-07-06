Офицер ВМФ: Пока били по Киеву – в порты Одессы зашло 50 иностранных судов с военным грузами

Анатолий Лапин.  
06.07.2026 10:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2813
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Пока что удары по Киеву не принесли облегчения жителям России – Украина лишь ещё больше терроризирует российские территории.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев:

Пока что удары по Киеву не принесли облегчения жителям России – Украина лишь ещё...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Для того, чтобы делать выводы, подобного рода удары должны быть системными. Не только противник, но и мы должны ощутить результаты эффективности нашего боевого воздействия. Результатом, который мы можем ощутить, является снижение боевой активности противника. На самом деле боевая активность противника на данный момент не снижается, а только нарастает».

Горбачев отмечает, что при всей массивности ударов по Киеву, на днях в черноморские порты Украины беспрепятственно зашло большое количество иностранных судов с военными грузами на борту:

«Помимо нанесения подобного рода ударов на пятом году СВО нужно было бы найти и другие места для приложения наших усилий.

На прошлой неделе в три порта Одесского хоста: Одесса, Южный и Черноморск зашли более пятидесяти иностранных судов. Зашли беспрепятственно. Это свидетельствует о том, что Украина беспрепятственно имеет возможность получать различные средства для продолжения ведения боевых действий.

Поэтому резюмировать можно следующее. Да, подобного рода удары по Киеву, они душу греют. Но говорить о какой-то системе и возможности перелома ситуации на данный момент не приходится.

Перелом в ситуации достигается на протяжении недель подобного рода боевого воздействия. Два дня — это, конечно, хорошо, но следовало бы посмотреть, что будет происходить потом».

 

Метки:

English version :: Читать на английском Офицер ВМФ: Пока били по Киеву – в порты Одессы зашло 50 иностранных судов с военным грузами

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить