«Никакие деньги Запада и оружие не помогут справиться с Россией» – укро-политолог назвал главную проблему Киева

Из-за нехватки личного состава продолжится выдавливание ВСУ из остатков контролируемого ими Донбасса.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался мнением относительно последних саммитов «Большой семерки» и других форумов, где Украине пообещали поддержку.

«Немножко денег и оружия дадут, но солдаты из ниоткуда не появятся. Это для Украины проблема. И потеря Константиновки это из того же разряда, когда у нас миллионная армия, но с оружием в руках на линии фронта от силы 150-200 тысяч.

Дефицит личного состава, дефицит резервов может оказаться тем фактором, благодаря котрому Россия будет последовательно прогрызать украинскую оборону, выдавливая ВСУ из Донбасса, плюс создавая буферные зоны в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях», – сказал укро-эксперт.