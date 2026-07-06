«Будут воровать открыто». Зеленский и Залужный сцепились за доступ к фонду восстановления Украины

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На Украине претенденты на победу на президентских выборах конкурируют за возможность получить доступ к средствам, которые будут выделены на восстановление страны.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Касаясь последних встреч в Киеве экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которого в Зе-офисе убеждали не выставлять свою кандидатуру на будущих выборах президента, эксперт подчеркнул, что упускается из виду важная деталь.

«Речь идет не о президентской кампании, не о парламентской, даже не о выборах, а о призе. Приз – это фонд восстановления Украины. Кто будет его делить, тот и будет у нас начальником. А они по своей душевной простоте думают, кто захватит офис или большинство в парламенте, тот и будет делить. Это большая драма для этой публики, которая собралась и четыре часа спорила, кому же достанется этот приз», – сказал Небоженко.

По его словам, речь идет о миллиардах долларов. Кто на тот момент будет в кресле президента – тот «все это будет воровать открыто на основании того, что они якобы управляют страной».