Нацист Корчинский: «Самые опасные для нас – Соловьёв вместе с «хорошими русскими»
С Россией могут объединиться «лишь украинские трупы».
Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийских сепаратистов украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая поинтересовалась, кого из российских пропагандистов ее собеседник считает самым опасным.
«Того, кто имеет наиболее массовую аудиторию. Это само собой Соловьев. Но я так же считаю опасными хороших русских, поскольку они прокрадываются в наше сознание с заднего хода. Все, кто ведет пропаганду на русском языке, это опасные люди», – сказал Корчинский.
Он не исключает, что выступающие за Украину «хорошие русские» могут быть искренними, но «в определенный момент ударят ножом в спину».
По его мнению, в свое время большевики «были хорошими русскими» и даже выступали за право наций на самоопределение, но после 1917 года все изменилось.
«Точно так же и хорошие русские сейчас – те же большевики», – утверждает нацист.
Он считает, что Россия и Украина представляют собой «несоединимые вещи».
«В принципе, их можно объединить только путем завоевания, уничтожения. Трупы украинцев могут объединиться с Московией. Московиты на определенном этапе могут даже любить трупы украинцев. Они могут любить украинских рабов, подчиненных, но соединить в нормальном состоянии это невозможно. Они всегда будут базироваться на том что нас уничтожить», – вещал нацист.
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