Нацист Корчинский: «Самые опасные для нас – Соловьёв вместе с «хорошими русскими»

Игорь Шкапа.  
05.07.2026 18:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


С Россией могут объединиться «лишь украинские трупы».

Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийских сепаратистов украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С Россией могут объединиться «лишь украинские трупы». Об этом в беседе с покинувшей Украину...

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Ведущая поинтересовалась, кого из российских пропагандистов ее собеседник считает самым опасным.

«Того, кто имеет наиболее массовую аудиторию. Это само собой Соловьев. Но я так же считаю опасными хороших русских, поскольку они прокрадываются в наше сознание с заднего хода. Все, кто ведет пропаганду на русском языке, это опасные люди», – сказал Корчинский.

Он не исключает, что выступающие за Украину «хорошие русские» могут быть искренними, но «в определенный момент ударят ножом в спину».

По его мнению, в свое время большевики «были хорошими русскими» и даже выступали за право наций на самоопределение, но после 1917 года все изменилось.

«Точно так же и хорошие русские сейчас – те же большевики», – утверждает нацист.

Он считает, что Россия и Украина представляют собой «несоединимые вещи».

«В принципе, их можно объединить только путем завоевания, уничтожения. Трупы украинцев могут объединиться с Московией. Московиты на определенном этапе могут даже любить трупы украинцев. Они могут любить украинских рабов, подчиненных, но соединить в нормальном состоянии это невозможно. Они всегда будут базироваться на том что нас уничтожить», – вещал нацист.

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English version :: Читать на английском Нацист Корчинский: «Самые опасные для нас – Соловьёв вместе с «хорошими русскими»

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