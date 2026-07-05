Депутат Матвейчев: Те, кто топят за возвращение Телеграм – отсталые консерваторы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прогрессивный мир состоит в том, что каждая страна и каждое цивилизационное пространство строят свой суверенный интернет и свою экосистему.

Об этом на канале астролога Павла Андреева заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Тот, кто сейчас выступает за то, что «верните Телеграм» – выступает за прошлый мир, который никогда уже не вернётся. В Англии, во Франции подросткам до 16 лет запрещаются соцсети, чистится интернет. Представить себе – это у нас невозможно, пока ещё. Написал что-то против ЕС, против Украины, за Путина – время жизни твоего поста 20 минут. Будешь много писать – тебе просто уничтожат аккаунт. Мир, в которым были глобальные платформы – он уже не вернётся. И тот, кто цепляется за это прошлое – он консерватор. А прогрессивный мир состоит в том, что каждая страна, каждое цивилизационное пространство строят свой суверенный интернет и свою экосистему. Китай начал это делать давно», – сказал Матвейчев.

«Мы можем строить суверенный интернет – да, естественно, первые шаги в его строительстве – они слабы, они с косяками, блины комом идут, есть какие-то косяки у «MAX», ещё у чего-то… Где-то мы опережаем, где-то на уровне, где-то сильно отстаём. Но это не значит, что мы должны в тех местах, где отстаём, просто тупо что-то брать и копировать… Критические вещи, в том числе, связанные с информацией – здесь должна быть обеспечена суверенность. И какими бы неуклюжими шагами мы сейчас ни двигались, нам нужно поддерживать этого ребёнка, а не улюлюкать», – добавил депутат.

При этом он всё же допустил, что лет через 20, «когда не будет НАТО, Запада и тех, кто хочет глобализацию под себя», в мире будет новая глобальная эпоха.