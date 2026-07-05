Депутат Матвейчев: Те, кто топят за возвращение Телеграм – отсталые консерваторы

Максим Столяров.  
05.07.2026 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 688
 
Tехнологии, Дзен, Запад, Интернет, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прогрессивный мир состоит в том, что каждая страна и каждое цивилизационное пространство строят свой суверенный интернет и свою экосистему.

Об этом на канале астролога Павла Андреева заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прогрессивный мир состоит в том, что каждая страна и каждое цивилизационное пространство строят свой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Тот, кто сейчас выступает за то, что «верните Телеграм» – выступает за прошлый мир, который никогда уже не вернётся. В Англии, во Франции подросткам до 16 лет запрещаются соцсети, чистится интернет.

Представить себе – это у нас невозможно, пока ещё. Написал что-то против ЕС, против Украины, за Путина – время жизни твоего поста 20 минут. Будешь много писать – тебе просто уничтожат аккаунт.

Мир, в которым были глобальные платформы – он уже не вернётся. И тот, кто цепляется за это прошлое – он консерватор. А прогрессивный мир состоит в том, что каждая страна, каждое цивилизационное пространство строят свой суверенный интернет и свою экосистему. Китай начал это делать давно», – сказал Матвейчев.

«Мы можем строить суверенный интернет – да, естественно, первые шаги в его строительстве – они слабы, они с косяками, блины комом идут, есть какие-то косяки у «MAX», ещё у чего-то… Где-то мы опережаем, где-то на уровне, где-то сильно отстаём. Но это не значит, что мы должны в тех местах, где отстаём, просто тупо что-то брать и копировать…

Критические вещи, в том числе, связанные с информацией – здесь должна быть обеспечена суверенность. И какими бы неуклюжими шагами мы сейчас ни двигались, нам нужно поддерживать этого ребёнка, а не улюлюкать», – добавил депутат.

При этом он всё же допустил, что лет через 20, «когда не будет НАТО, Запада и тех, кто хочет глобализацию под себя», в мире будет новая глобальная эпоха.

«Ближайшие 5-10 лет нас ждут фрагментация мира, различных пространств, и здесь критическая инфраструктура должна быть полностью суверенной», – заключил Матвейчев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Депутат Матвейчев: Те, кто топят за возвращение Телеграм – отсталые консерваторы

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить