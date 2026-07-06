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Обитатели населённого преимущественно албанцами городка Тузи в Черногории протестовали против утверждённого проекта демаркации границ между ним и столичной Подгорицей.

Они вышли перед зданием местного муниципалитета, потрясая исключительно албанскими флагами, словно их городок относится к Албании, а не к Черногории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Албанцы оказались недовольными, что Арбитражный суд Черногории приписал столичной Подгорице часть районов, которые они считают относящимися к Тузи. И пригрозили жалобами в международные организации. Характерно, что их протест проходил исключительно под национальными албанскими флагами, что создавало ощущение, будто инцидент происходит не в Черногории, а в соседней Албании.

«Чтобы произошло, если бы, скажем, жители другого муниципалитета в Черногории, протестуя против какого-либо местного или государственного вопроса, вышли на улицы с сербскими флагами?», – прокомментировал албанскую акцию сербский портал Черногории in4s.

Авторы портала отмечают: когда в Черногории вывешивается сербский триколор, это часто объявляется «политической провокацией» – «доказательством непризнания независимости Черногории». Однако, когда вывешиваются флаги других стран, это, как правило, рассматривается как законное выражение национальной идентичности.

Доказательством этого тезиса служит полное молчание властей Подгорицы по поводу провокационного поведения албанской диаспоры, которая составляет в Черногории по разным оценкам от 5 до 7% населения. Но, несмотря на свою малочисленность, албанцы пользуются большими привилегиями в этой стране, – так же, как и в соседней Северной Македонии, поскольку им покровительствует Запад.

Новый мировой порядок, сделав ставку на великоалбанские устремления, при помощи этого пассионарного народа создал постоянный очаг нестабильности в Сербии, отторгнув Косово и раздувая сепаратизм в Прешевской долине, а также всё время держит на коротком поводке Черногорию и Северную Македонию.

При этом относительно недавно, в правление осуществившего сецессию от Сербии диктатора Мило Джукановича, сербский триколор, который на протяжении веков был и национальным флагом королевства Черногория, был, по сути, запрещён, за его публичную демонстрацию люди получали крупные штрафы и административные аресты.

А недавно Скупщина Черногории не поддержала инициативу сербской Демократической народной партии о возвращении сербскому триколору в этой стране официального статуса.