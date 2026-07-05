«Идём в Европу через ..опу – как ЛГБТ» – киевский эксперт

Игорь Шкапа.  
05.07.2026 19:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украина, стремясь попасть в ЕС, мечтает о прошлом сытом и безопасном Евросоюзе, котрого уже нет и никогда не будет.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, стремясь попасть в ЕС, мечтает о прошлом сытом и безопасном Евросоюзе, котрого уже...

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«Проблема в том, что нас зовут в европейское вчера. Картинки безопасной цивилизованной Европы – это картинки Европы 25-летней давности. Но если мы движемся по координатам европейского вчера, то с высокой степенью вероятности нас ждет очень печальное завтра», – считает эксперт.

Кроме того, он обращает внимание, что ужесточаются и требования Брюсселя, который требует от Киева выполнить все новые обязательства, необходимые для членства, что ставит под сомнение субъектность и независимость Украины.

«Членство в ЕС превратилось в морковку, которой манят украинского обывателя. Понятно, что никакие обещания 500 евро пенсий, 1000 евро зарплаты, как было 10 лет назад… уже воспринимается критично», – подчеркнул политтехнолог.

Он напомнил слова венгерского премьера Петера Мадьяра, что в ближайшие 10 лет членство в ЕС Украине не светит.

«А за 10 лет то ли шах помрет, то ли ишак сдохнет. Мне больше по душе лозунг Мороза 2006 года «Построим Европу в Украине». Но у нас в Европу [идут] через известное место, которое рифмуется… У нас, особенно наблюдая акции ЛГБТ (организация запрещена в РФ – Ред.), в Европу через попу. Как-то так», – добавил Золотарев.

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