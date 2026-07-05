Зеленский доиграется – белорусская армия ударит по Львову и Ровно

Елена Острякова.  
05.07.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 101
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России выгодно, если украинский узурпатор Владимир Зеленской спровоцирует Белоруссию на вступление в конфликт.

Об этом генерал-лейтенант, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский заявил в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России выгодно, если украинский узурпатор Владимир Зеленской спровоцирует Белоруссию на вступление в конфликт. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Рассчитывать на то, что Россия не воспользуется, если он вдруг надумает вторгнуться на белорусскую территорию, даже просто начнет наносить удары, глупо. Самая короткая дорога до Киева – из Белоруссии.

То, что мы не можем пока достать сухопутными действиями  на Западной Украине, мы спокойно достанем из Белоруссии. Удары белорусской армии на Львов и Ровно перережут практически всю логистику, которая идет из Западной Европы через Польшу.

На территории Белоруссии есть комплексы «Искандер» и «Орешник». Удары прямой наводкой по тоннелю, который идет через Карпаты, уничтожит-не уничтожит, но вывести его из строя надолго может», – сказал Бужинский.

Он отметил, что «Зеленский вообще берега потерял и начинает хамить уже всем».

«Я думаю, что и на Западе это должны понимать. Зеленский, может, в силу своего скудоумия не понимает, но у него же есть военные, которые трезво оценивают обстановку. Думаю, что это вбравада и хамство очередное», – заключил Бужинский.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зеленский доиграется – белорусская армия ударит по Львову и Ровно

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить