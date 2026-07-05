России выгодно, если украинский узурпатор Владимир Зеленской спровоцирует Белоруссию на вступление в конфликт.

Об этом генерал-лейтенант, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский заявил в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рассчитывать на то, что Россия не воспользуется, если он вдруг надумает вторгнуться на белорусскую территорию, даже просто начнет наносить удары, глупо. Самая короткая дорога до Киева – из Белоруссии.

То, что мы не можем пока достать сухопутными действиями на Западной Украине, мы спокойно достанем из Белоруссии. Удары белорусской армии на Львов и Ровно перережут практически всю логистику, которая идет из Западной Европы через Польшу.

На территории Белоруссии есть комплексы «Искандер» и «Орешник». Удары прямой наводкой по тоннелю, который идет через Карпаты, уничтожит-не уничтожит, но вывести его из строя надолго может», – сказал Бужинский.