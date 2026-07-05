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Как ни страшно это звучит, но, казалось бы, происходит рядовая ситуация: гестапо отчитывается, что очередная одесситка отправляется в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества. Изучая материалы СБУ, суд устанавливает, что она была «российской шпионкой» и выносит вердикт на основании двух «доказанных фактов», когда «подсудимая посылала через Telegram неустановленному представителю ФСБ РФ географические координаты мест, отмечая, что там могут находиться украинские военные».

Женщина, между тем, вину не признает — настаивает, что сим-карту с «доказательствами» ей подбросили.

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Что тут сказать?.. Учитывая, что тех же куликовцев, участников Русской весны и прочих антимайдановцев, не признавших переворот 2014 года и не простивших 2 мая, просто выкашивают любыми способами, включая подкидывание оружия, наркотиков и чего угодно, женщина вполне может говорить правду. Тем более для того, чтобы ощущать себя русским человеком в русском городе вовсе необязательно сотрудничать с «неустановленным лицом» непосредственно из спецслужб РФ.

Или возможна другая ситуация — гестаповцы о чем-то таком догадывались, но доказать не смогли, поэтому состряпали дело грязно, с чем женщина, естественно, не согласилась…

Но суть не в этом! Повторюсь, таких страшных приговоров, тем более в неблагонадежной Одессе, где полгорода зафиксировано на пленках СБУ времен Русской весны, как грибов после дождя.

Только, видимо, судьи тоже заподозрили халтуру со стороны СБУ и, дабы оправдать столь суровый приговор, обосновали его вот чем…

Выдыхайте:

«После исследования материалов негласных [???] следственных действий, из записей разговоров следует, что женщина выражала критическое отношение к украинским властям, выступала против вступления Украины в НАТО, жаловалась на долги за коммунальные услуги и заявляла, что вместе с государством «исчезнут и долги».

Кроме того, в другом разговоре она говорила о необходимости устранения президента, обвиняя его в «преступлениях», а также предполагала, что украинские власти якобы сами запускают дроны-камикадзе типа «Шахед».

Видите ли, в чем дело… Если «поклеить ухо» в любом общественном месте Одессы — от трамвая до лавок в парке или очереди — говорить будут вещи еще и похуже. Гораздо смелее вещи люди говорят и во время публичных опросов на улицах, которые проводят те же придворные нацистские СМИ.

И даже самые махровые обыватели, замечающие войну, только когда сбитые дроны залетают им прямо в квартиры, как минимум, круглосуточно клянут неподъемную коммуналку и долги за нее, долги, долги…

Получается, всех теперь пересажать? Достаточно лишь чутка «негласных следственных действий». Это, кстати, что за новое понятие в юриспруденции, под которое можно подвести любые поклеп, бред, дичь?..

А впрочем, узнику концлагеря, заходя в газовую камеру, максимум, что положено говорить: «Ой, тепленькая пошла. Потрите мне спинку».

…а женщина, между тем, сидит. Если она немолода, то наверняка и не выйдет. А судья служит: «Хайль». А корабль уродов плывет.

Украина — поистине самое омерзительное порождение в этом мире.