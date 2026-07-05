Украина духовно излечится через понимание причин СВО – митрополит Владимир

Максим Столяров.  
05.07.2026 20:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцы должны без лицемерия ответить самим себе, почему случилось всё происходящее с 2014 года, и это со временем станет началом спасения.

Об этом на телеканале «Спас» заявил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы должны без лицемерия ответить самим себе, почему случилось всё происходящее с 2014 года,...

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Владыку спросили: как излечить духовную болезнь Украины? 

«Должно пройти какое-то время, и те люди на Украине, которые проходят сегодня через все тяготы и лишения, проходящие в СВО в свете боевых действий, должны извлечь уроки и задуматься о том, в силу каких причин это случилось, какие были подводные течения, которые привели к тому, что сегодня происходит, когда уже невозможно было ни договориться, ни убедить кого-то на уровне политики, когда президенту пришлось объявить о начале спецоперации и начать боевые действия.

Что случилось с этим народом, что случилось в жизни государства, какая идеология человеконенавистническая, нацистская стала превалировать и переходить уже на государственный уровень. Как это стали поддерживать люди. Насколько правомочна и легитимна та власть, которая пришла в результате госпереворота», – отметил он.

«Если мыслящий человек начнёт задавать себе все эти вопросы и правдиво, не лицемерно самому себе хотя бы отвечать, то, наверное, он поймёт, откуда все эти тенденции берут своё начало, что пошло не так в жизни братского нам славянского, украинского народа, православного народа, и сможет извлечь для себя уроки с тем, чтобы не допустить в будущем такой междуусобной брани с 2014 года и даже ранее», – ответил Владимир.

«Всё это печально, но, я думаю, тот человек, который будет для себя проводить такой анализ, он застрахует себя в дальнейшем от ошибок, не будет наступать в дальнейшем на одни и те же грабли, чтобы не получить себе по лбу», – добавил митрополит.

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