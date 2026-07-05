Макрон и Мерц только и мечтают об ударе РФ по условному «Рамштайну» – депутат Матвейчев

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Европа не пойдёт на прямые провокации в Прибалтике, Финляндии или Приднестровье, пока не исчерпан украинский ресурс, хотя, среди сегодняшних европейских лидеров многие не против столкновения России и НАТО прямо сейчас.

Об этом на канале астролога Павла Андреева заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Евролидеры] рассчитывали, что мы сейчас условно по «Рамштайну» вдарим (а именно под «Рамштайн» бомбилась Капотня), тогда Мерц-Макрон из нелигитимных 5-процентных ротшильдовских отщепенцев и функционеров превратятся в лидеров военного времени», – отметил ведущий.

«Конечно, они и мечтают. Они почему и торопят сейчас войну Россия-НАТО, что это позволит им закрутить гайки у себя, уничтожить полностью оппозицию, может даже отменить выборы – и сохранить свою власть максимально надолго, а заодно и получить популярность как лидеры военного времени, возглавившие нации «в трудной ситуации». Более того, они скажут – мы же предупреждали, что русские агрессивны, что Путин собрался напасть на Европу, видите, мы оказались правы», – сказал Матвейчев.

Пока этого не происходит, по его словам, Европа будет ждать, «пока не лопнет Украина».

«Пока Украина сопротивляется, пока есть последний украинец, европейцы будут максимально помогать и затягивать конфликт. Но на провокацию, например, в Прибалтике, в Финляндии, в Приднестровье и т.д. могут не решиться. А вот если украинский фронт посыпется, то сразу же они сделают провокацию в Приднестровье, либо в Прибалтике – и объявят, что в действие пришла 6-я статья НАТО [определяет, на какие территории, силы и объекты распространяется статья 5], и что нужно объявлять войну России и мобилизацию, которая потребует от России ответной мобилизации и т.д.», – объяснил депутат.

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