Оборонный комитет Рады: «О получении лицензии на «Пэтриот» можно даже не мечтать»
Украина не сможет получить от США лицензию на производство ракет к системам ПВО «Пэтриот».
Об этом в эфире «24 канала» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Депутат обратил внимание, что такие ракеты, способные сбивать баллистику, на сегодня по американской лицензии производит только Япония.
«Лицензию в разное время у США просили десятки стран, среди которых были очень близкие партнеры. Но ни одна такую лицензию не получила. Почему вдруг Трампу, который наиболее американо-центричный президент из всех прежних, который говорит, что это не моя война, постоянно ставит вопрос об участии в НАТО и заработков Америки, плодить конкурента?», – сказал Рахманин.
Впрочем, он добавил, что чудеса иногда случаются.
«Если это чудо произойдет, я буду первым, кто этому обрадуется. Но объективно, по логике процессов, которые идут, я не вижу, чтобы это произошло», – подчеркнул Рахманин.
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