Оборонный комитет Рады: «О получении лицензии на «Пэтриот» можно даже не мечтать»

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Украина не сможет получить от США лицензию на производство ракет к системам ПВО «Пэтриот».

Об этом в эфире «24 канала» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат обратил внимание, что такие ракеты, способные сбивать баллистику, на сегодня по американской лицензии производит только Япония.

«Лицензию в разное время у США просили десятки стран, среди которых были очень близкие партнеры. Но ни одна такую лицензию не получила. Почему вдруг Трампу, который наиболее американо-центричный президент из всех прежних, который говорит, что это не моя война, постоянно ставит вопрос об участии в НАТО и заработков Америки, плодить конкурента?», – сказал Рахманин.

Впрочем, он добавил, что чудеса иногда случаются.