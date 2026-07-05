Оборонный комитет Рады: «О получении лицензии на «Пэтриот» можно даже не мечтать»

Игорь Шкапа.  
05.07.2026 17:40
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина не сможет получить от США лицензию на производство ракет к системам ПВО «Пэтриот».

Об этом в эфире «24 канала» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет получить от США лицензию на производство ракет к системам ПВО «Пэтриот»....

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Депутат обратил внимание, что такие ракеты, способные сбивать баллистику, на сегодня по американской лицензии производит только Япония.

«Лицензию в разное время у США просили десятки стран, среди которых были очень близкие партнеры. Но ни одна такую лицензию не получила. Почему вдруг Трампу, который наиболее американо-центричный президент из всех прежних, который говорит, что это не моя война, постоянно ставит вопрос об участии в НАТО и заработков Америки, плодить конкурента?», – сказал Рахманин.

Впрочем, он добавил, что чудеса иногда случаются.

«Если это чудо произойдет, я буду первым, кто этому обрадуется. Но объективно, по логике процессов, которые идут, я не вижу, чтобы это произошло», – подчеркнул Рахманин.

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English version :: Читать на английском Оборонный комитет Рады: «О получении лицензии на «Пэтриот» можно даже не мечтать»

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