«Сравнивать сегодняшнюю Россию с 1917 годом – глупость и невежество» – Кедми

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Аналитики, которые делают исторические параллели с периодом перед Февральской революцией, когда говорят об ударах ВСУ вглубь РФ с целью раскачки общества и провоцирования госпереворота, выдают желаемое за действительное.

Об этом на канале «Поглед» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что я могу возразить на эту глупость? Они вообще понимают, что было в России во время февральской революции, почему она так закончилась, и могут сравнить это с положением России? Они делают схематическое, пустое сравнение, не понимая, о чём они говорят. Они понятия не имеют, что было в феврале 17-го года в России и в декабре 16-го, так же, как они сегодня не понимают, что происходит в России. Нет никакой аналогии между Россией 1917-го года и Россией 2026-го», – отметил он. «Другая система власти, другая власть. Кто выступил против царя и царской власти? Армия, всё экономическое руководство, почти вся Дума. А кто был на стороне царя? Казаки. Это совершенно другая ситуация. Страна разваливалась. Они усиливали этот развал страны своими безумными, бездумными решениями», – прокомментировал Кедми.

«Ситуация в России сегодня не такая. И выдавать желаемое за действительное? Путин сильно держит власть в своих руках. У него нет угрозы ни со стороны армии, ни со стороны спецслужб, ни со стороны экономического или политического сообщества», – резюмировал эксперт.

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