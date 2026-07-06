Трампа в Анкаре будут убеждать вернуть полную поддержку бандеровской Украины, – экс-чиновник Госдепа

Анатолий Лапин.  
06.07.2026 12:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, США, Украина


На грядущем саммите НАТО в Анкаре Дональда Трампа будут убеждать в необходимости усилить помощь бандеровской Украине.

Об этом в эфире CNN заявил бывший зампомощника госсекретаря США Джоэл Рубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На грядущем саммите НАТО в Анкаре Дональда Трампа будут убеждать в необходимости усилить помощь...

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«Президент Трамп бросил Украину в вопросе военной поддержки и пытается использовать все возможные рычаги, чтобы заставить Украину капитулировать перед Россией – от отмены новых санкций против России до прекращения, как я уже упоминал, военной помощи…

Таким образом, на кону стоит очень многое, и НАТО сейчас будет оказываться под сильным давлением в Анкаре, чтобы разработать пакет мер, который вовлечёт Соединённые Штаты в этот процесс и убедит президента Трампа в том, что они никуда не денутся, и что ему необходимо изменить свою позицию в отношении России.

Потому что все его обращения к Путину привели лишь к тому, что, как мы видим сейчас, российские военные продолжают атаковать Украину», – заявил Рубин.

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