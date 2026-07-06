Боец СВО: Константиновка – самый крупный за три года город, который был взят быстрее всех

Максим Столяров.  
06.07.2026 17:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В освобождённой Константиновке продолжаются мероприятия по зачистке города от остатков украинского гарнизона. О продвижении на Дружковку говорить рано.

Об этом на канале «PoitWera» заявил начальник службы БПЛА 4-й ОМСБР Александр с позывным «Ёж», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В освобождённой Константиновке продолжаются мероприятия по зачистке города от остатков украинского гарнизона. О продвижении...

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«Зачистка ещё не закончилась. [История с Константиновкой длилась более 200 дней?] – девять месяцев. Почему ужас? Это с какой стороны посмотреть на это всё. Это самый крупный город за крайние три года СВО, и он в то же время был взят быстрее, чем все остальные города за крайние три года.

[Вы уже двинули на Алексеево-Дружковку?] – нет. Мы ещё дочищаем Константиновку, какая Алексеево-Дружковка? Может, вы что-то другое знаете. Мы ещё тут не закончили.

Зачем растягиваться, если надо закончить здесь, почистить всё, потом перегруппироваться и двигаться дальше», – рассказал «Ёж».

В субботу 4 июля Минобороны РФ заявило об освобождении Константиновки (ДНР) подразделениями «Южной» группировки войск.

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