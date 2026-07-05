Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В отличие от России, Израиль, нанося удары по противнику, всегда бьёт с целью не напугать или нанести ущерб, а уничтожить объект.

Об этом на канале «Поглед» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«А если завтра ракета попадёт в МГУ. Возле него падали. Что будет делать Россия? А если ракета упадёт на какой-то стратегический объект на одной из атомных электростанций. Дубну уже обстреливали. Что тогда Россия будет делать? Я не знаю. Моя тактика в данном случае, моя стратегия — не допустить этого. Не допустить этого можно только одним способом. Упреждающий удар, который переломает хребет украинской власти. Всё остальное – разговоры в пользу бедных. Вот, когда ракета поразит какой-то объект и нанесёт огромный ущерб России, тогда уже поздно думать», – сказал Кедми.

«Насколько удары по центру принятия решений могут изменить ход боевых действий и ход войны?», – спросил ведущий.

«Настолько, насколько эти удары будут эффективны. Когда пытаются ударить по какому-то объекту, обычно есть три цели. Одна цель — напугать противника. Вторая цель – нанесение ему какого-то ущерба. Третья цель — уничтожение объекта. И вот, что будет в понимании российского военно-политического руководства удары по центрам принятия решения, я не знаю. Я знаю, что это у нас: у нас это уничтожение объекта. Не тонкие намёки на толстые обстоятельства и не частичный ущерб», – ответил израильский эксперт.

Читайте также: Зеленского и всех его сменщиков нужно убить вместе с последователями – Коц отказался от своей прежней позиции.