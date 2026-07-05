«Неадекваты!» – нацист Вятрович в ярости от решения поляков отправить обещанные МиГ-29 под пресс

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Действия Польши на волне «антиукраинской истерики» давно вышли из исторической плоскости и переместились на вполне конкретные военно-политические решения в отношении Киева.

Об этом на канале «Lviv meda» заявил бывший директор украинского института нацпамяти, отпетый русофоб и депутат-порохобот Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что в Польше взяли курс на то, чтобы зарабатывать политически дивиденды на разногласиях с Украиной, и любой украинский шаг в любой теме будет использоваться для того, чтобы дальше раскачивать эту волну антиукраинской истерики, которая происходит. Безотносительно к историческим темам, прочитал ещё две новости, которые просто показывают неадекватность нынешних польских политических элит. С одной стороны, предупреждение США о возможных российских провокациях и даже атаке на Польшу со стороны России, с другой стороны – решение польского министерства обороны, что мы не будем отдавать Украине старые МиГ-29, мы их будем утилизировать», – возмущался Вятрович.

«Как по мне, это ярчайшая картинка неадекватности того, что происходит в Польше сейчас. Нежелание смотреть реальности в глаза или нежелание видеть российскую угрозу, а желание почему-то пнуть Украину», – жаловался порохобот.

Ранее замминистра нацобороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая сказала журналистам, что сделка по МиГ-29 сорвалась из-за того, что Украина отказалась выполнять свою часть обязательств.