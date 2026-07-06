«Позорники долбанные»: Один из самых скандальных соратников Януковича идёт в Госдуму
Патриотических комментаторов возмутило известие о включении в предвыборный список «Справедливой России» бывшего украинского топ-чиновника Сергея Арбузова. Причём, он выдвигается в Госдуму от новых регионов.
Арбузов занимал посты вице-премьера и главы Нацбанка при Викторе Януковиче. Арбузов считался представителем группы «младодонецких» – соратников старшего сына тогдашнего президента Александра («Стоматолога»), которые постепенно концентрировали («отжимая») в своих руках все финансовые потоки Украины и самые лакомые бизнесы. Именно это, по одной из версий, вызвало недовольство конкурирующих олигархических группировок, что впоследствии привело к организации Евромайдана.
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Все последующие годы сбежавший в Россию Арбузов никак не проявлял себя в помощи воюющему Донбассу, указывает военкор Андрей Руденко:
«Арбузов идет в депутаты по спискам «Справедливой России» от объединенных новых регионов. И это, мне кажется, выглядит как насмешка над проживающими в этих регионах людьми».
Более того, экс-глава МИД ДНР Александр Кофман указывает, что в 2014 году сбежавший в Москву Арбузов отказался передать в аренду помещение в принадлежащем уме бизнес-центре «Акула» в Донецке помещение для парламента создававшегося Новороссии.
«Человек, находясь в Москве, запрещает сдавать помещение тем, кто в тот момент пытался собрать хоть какие-то работающие институты власти на территории, где государство уже рассыпалось. Сюрреализм? Нет. Просто постмайданная, хохлиная реальность», – вспоминает Кофман.
Экс-замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов пишет:
«Где же были все эти «донецкие» все эти годы? Донбасс погибает и горит 12 лет. Столько людей погибло, детей… Уже сидели бы и не отсвечивали. Позорники, долбанные».
Политтехнолог Ярослав Федосеев вообще считает ошибочной практику предоставления мест во власти беглым украинским чиновникам.
«Справедливая Россия, вы уверены, что это самое справедливое решение – выдвигать в народных избранников России людей, которые к чертовой матери просрали в 2014 году свою страну, а потом трусливо сбежали из нее?
Или может этот тип все эти годы воевал в роли ополченца за 15 тысяч рублей? Или возил гуманитарную помощь в Донецк?
А давайте пойдем дальше и Януковича с Медведчуком в списках коммунистов и Единой России подадим?».
Политолог Олег Бондаренко прогнозирует, что «Справедливая Россия» имеет все шансы провалиться на выборах.
«Она не дает избирателю никакого мотива за себя проголосовать…Есть общее старение партии, прежде всего – её лидера. Есть полное отсутствие новых лидеров», – сказал эксперт в интервью «Клубу регионов».
Журналист из Донецка Александр Чаленко вообще выдвигает конспирологическую версию по поводу включения Арбузова в списки.
«Это сделано для того, чтобы не дать этой политсиле победить на выборах в новых регионах. Арбузов будет топить «Справедливую Россию» в Новороссии: от Крыма до ЛНР».
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