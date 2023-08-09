«Антироссийская политика руководства Молдовы адекватна» – министр социальной защиты РМ

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Политика правительства Молдовы по разрыву с Российской Федерацией «адекватна и направлена на защиту граждан страны».

Уверенность в этом выразил министр социальной защиты РМ Алексей Бузу в программе “Rezoomat” на канале “Realitatea TV”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в конкретной ситуации, когда есть государство-агрессор, совершающее преступления против человечности, бомбя жилые дома, убивая граждан соседней страны, детей, создавая сложные для Молдовы ситуации», – вещал Бузу.

Министр уточнил, что «политика правительства Молдовы адекватна и направлена на защиту интересов граждан страны», в том числе, когда она касается выхода из Соглашения по сотрудничеству в области охраны труда в рамках СНГ.

Это Соглашение, согласно пресс-релизу парламента РМ, «потеряло свое значение, поскольку в последние годы Республика Молдова ратифицировала ряд конвенций в этой области, которые являются основой нормативной базы в области охраны труда, в связи с чем исчезла необходимость разработки нормативных актов, применимых только в странах СНГ».

С резкой критикой выхода Молдовы из Соглашения по охране труда выступил оппозиционный Блок коммунистов и социалистов.

«Сотни тысяч молдавских граждан находятся сегодня на работе в странах СНГ, им необходима защита. К сожалению, многие посольства в странах СНГ не обладают достаточным потенциалом, чтобы исполнять, как минимум, консульские услуги, не говоря уже о вопросах трудовой и социальной защиты. Денонсация этого соглашения будет означать введение санкций против сотен тысяч молдавских граждан», — заявил депутат от Партии социалистов Владимир Односталко.