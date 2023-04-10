Антироссийское двурушничество Пашиняна ведет дело к потере территорий Армении

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На фоне того, что Армения оказалась сейчас в тяжёлой ситуации в момент новой эскалации конфликта, когда может начаться уже полномасштабная война с потерей многих территорий, появилась информация об участии армянских войск в совместных учениях НАТО.

Это вызвало бурю негодования среди оппозиционных сил внутри самой Армении и недоумение в экспертном сообществе, так как буквально недавно 20 марта Москву посетил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, где у него состоялся достаточно напряженный разговор с Сергеем Лавровым.

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В результате чего был предложен единственный возможный вариант спасения страны – это размещение военной миссии ОДКБ на рубежах с Азербайджаном.

Но вместо того, чтобы принять это предложение, 6 апреля появилась информация на сайте Пентагона, что Армения примет участие в маневрах Defender 23, которые должны начаться 22 апреля на территории Европы с участием контингентов из 26 стран. Помимо РА, в них должны принять участие военные из Грузии, Молдавии и Косово, но остальные – это члены НАТО и, естественно, США.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Эти ежегодные учения, длящиеся почти два месяца, сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании предварительно размещенных армейских запасов и оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами», — заявила Сингх.

В результате разразился настоящий политический скандал, так как подобное объявление означало как отрицательный ответ Москве, так и крест на плане по сохранению территориальной целостности Армении, связанный с размещением миссии ОДКБ. Практически данное сообщение стало фактическим разрывом со стороны Еревана союзнических отношений с Россией и переход в стан её противников.

Но буквально за два дня интенсивных телефонных переговоров между правительством Армении и Белым домом, а также Минобороны РА и Пентагоном вдруг республику вычеркнули из числа участников манёвров НАТО Defender 23. Упоминание о ней исчезло и из официального сайта министерства обороны США.

То есть Ереван экстренно согласовал с Вашингтоном данный шаг, чтобы не раздражать Москву и не дать тем самым повода для Баку начать новое наступление уже в направлении Зангезурского коридора, прилегающая территория которого уже названа в официальной пропаганде «Западным Азербайджаном».

Ведь сейчас окружение Ильхама Алиева способно расценить подобную ситуацию как отказ Никола Пашиняна от дальнейшего военно-политического сотрудничества с Россией, которая уже попросту не сможет, да и не пожелает защищать не только Арцах, но и саму Армению.

Просто мы видим очередную уловку прозападного праволиберального правительства в Ереване, которое осознавая для себя угрозу близкого падения, посчитало целесообразным продолжить свою игру в затягивание решения с размещением военной миссии ОДКБ. Этим и объясняется судорожное стремление Пашиняна дезавуировать своё участие в учениях НАТО, так как когда по-настоящему запахло жаренным, то выяснилось, что никто кроме российских сил не способен прийти на помощь.

К такому же выводу приходит и армянский общественный деятель Мика Бадалян в своём телеграм-канале, считая, что правящая верхушка уже давно планировала принять участие в учениях НАТО, используя их как шаг по геополитическому развороту от Москвы и только последние события марта-апреля, связанные с надвигающейся угрозой азербайджанской агрессии, заставили её плясать и петь по-другому.

«С абсолютно уверенностью можно утверждать, что попадание Армении в список участниц это никакая не ошибка и Ереван безусловно давал свое согласие на участие, но, когда это было, 1 месяц, 5 или 10 месяцев назад не известно. Отмена участия, а напомню Пентагон официально исключил Армению из списка участников, как раз доказывает то, что Никол Пашинян и армянская власть находится в состоянии Цугцванг», – указывает Бадалян.

И действительно, если проследить хронологию последних телодвижений армянского премьера, то можно увидеть, что правительство РА делало всё, чтобы выйти из ОДКБ, а затем выдворить российский военный контингент из страны и миротворцев из Арцаха, как необходимое условие со стороны Вашингтона по встраиванию страны в западную коалицию. И вместо российских туда неизбежно пришли бы базы НАТО.

Так, еще 26 сентября 2022 года Армении отказались участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане. 23 ноября 2022 года глава армянского правительства отказался поставить свою подпись под проектом декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ о размещении наблюдательной миссии в РА. Уже 10 января нынешнего года Армения отказалась проводить у себя учения ОДКБ, а уже 20 февраля в РА заработала двухлетняя наблюдательская миссия ЕС в приграничных с Азербайджаном районах.

Однако исчезновение Армении из списков участников манёвров НАТО в Европе не означает, что военное сотрудничество на этом с Пентагоном прекратилось. Об этом говорит само армянское военное ведомство устами своего пресс-секретаря Арама Торосяна:

«Вооруженные силы Армении примут участие в двух учениях: KFOR («Силы Косово») и Saber Junction. Учения будут проводится командованием сухопутных сил США в Европе».

То есть фактически это те же самые яйца, только в профиль. С одной стороны, в попытках обмануть Кремль и народные массы своей страны отказом от одних манёвров, официальный Ереван, с другой стороны, тут же подтверждает своё стремление к дальнейшему наращиванию отношений с Пентагоном.

Подтверждает это и визит 5-7 апреля в РА бригадного генерала армии США Патрика Эллиса, который встретился с официальными лицами Министерства обороны Армении, чтобы «обсудить усилия, направленные на укрепление армяно-американского оборонного сотрудничества».

По сообщению американского посольства, генерал побывал в учебном центре «Зар» 12-й миротворческой бригады и встретился с сотрудниками Военной академии РА.

Ну и вишенка на торте – приезд в республику заместителя секретаря министерства торговли США по вопросам глобальных рынков Аруна Венкатарамана, который не только встретился с Николом Пашиняном, но и открыл заседание армяно-американской платформы стратегического диалога. В данном формате на постоянной основе будут встречаться сотрудники МИД РА и Госдепартамента США.

Но одной из тем, которые поднимались, было и обсуждение соблюдения Арменией санкций в отношении России. То есть в Вашингтоне рассчитывают замкнуть кольцо изоляции Москвы по периметру постсоветского пространства, лишив её попутно и последнего форпоста на Южном Кавказе.

По мысли Никола Пашиняна, наверно, это и есть триумф «многовекторности», но за него необходимо расплачиваться территорией и жизнями простых армян, что происходит уже сейчас и даже не в Арцахе, который Ереван уже сдал, а на землях самой Армении. Так, несколько дней назад азербайджанские военные, пользуясь нерешенностью вопросов демаркации и делимитации границ, уже перешли административные рубежи и фактически заняли армянское село Тех.

Депутат парламентской фракции «Айастан» Гегам Манукян побывал в селе и рассказал корреспондентам о ситуации в данном населенном пункте.

«В нашей стране попросту нет власти. Произошло следующее: азербайджанцы пришли и увидели, что на альтернативной дороге (согласно достигнутым договоренностям, по обеим сторонам границы на участке Армения-Лачинский коридор в последние дни марта должны были быть развернуты пограничники двух стран – ред.) никого нет, и, продвигаясь, дошли до административной границы села Тех, захватив армянские территории и пастбища, имущество сельчан. О чем после всего этого власти ведут переговоры? Если бы у Армении был разумный руководитель, он бы предпринял превентивные меры, чтобы исключить подобный сценарий», – говорит Манукян.

Парламентарий сетует на то, что такая ползучая экспансия продолжается уже три года в разных приграничных местах и опасается, что уже невозможно будет сдвинуть обратно азербайджанские силы, которые, по сей видимости, пришли туда навсегда.

И это яркий образчик предательской по отношению к собственному народу политики правящих кругов Армении, затягивающих работу по формированию комиссии по проведению делимитации и демаркации советских еще административных границ. Теперь вся эта двурушническая позиция ведёт и к потере территорий и населённых пунктов, что может привести к аннексии целых районов республики, уже называемых в Баку «Западным Азербайджаном».

Фактический отказ от размещения военной миссии ОДКБ и углубляющееся сотрудничество с Пентагоном и НАТО лишь ускоряют подобную развязку.