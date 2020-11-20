Антитеррор: В ДНР камеры видеонаблюдения отключат от интернета

20.11.2020, Донецк, Максим Карпенко

В Донецке запретили подключать камеры видеонаблюдения к сети Интернет.

Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно указу, запрет касается фиксации мест общественного пользования и массового скопления людей.

«Органам местного самоуправления, юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, физическим лицам, в том числе физическим лицам – предпринимателям, общественным объединениям на территории ДНР запрещается подключение систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к сети Интернет, за исключением их использования для видеоконтроля территорий и домовладений частной формы собственности, которые не являются общественными местами (местами общего пользования).

В поле зрения видеокамер не должны попадать общественные места, территории за пределами объектов частной формы собственности», – говорится в тексте документа.

Эти меры связаны с антитеррористическими действиями. Напомним, ранее в СМИ публиковались предположения о том, что покушение и убийство экс-главы ДНР Александра Захарченко могло быть осуществлено с использованием данных с видеокамер – за главой республики и его маршрутом следили в том числе через трансляцию камер через Интернет.