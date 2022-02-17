Арестович увидел плохие новости в непризнании Путиным ЛДНР

Новости Украины

Россия запустила изнурительное для Украины и экономически тяжелое для нее принуждение к выполнению «Минских соглашений». При этом «западные партнеры», пытаясь играть свою игру и затягивая Россию в конфликт, по факту также работают против Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин и так играет очень хорошо игру против Украины, с его точки зрения, без прямого военного вторжения, имея полноту инструментов воздействия на нас. Эта игра не сразу наскоком, а длинная и изнуряющая. Включены все инструменты, и главный из них – это экономический. Они нас конкретно просаживают экономически. А наши западные товарищи способствуют вымыванию денег из экономики, поднятию страховых тарифов и все остальное, потому что им захотелось, чтобы было вторжение, и Путин попался в какую-то ловушку информационную и так далее», – сказал эксперт.

«Вчера мы держали пальцы, но, к сожалению, видимо, мы наболтали очень много в нашем эфире, и Путин, зараза, не признал ЛНР и ДНР. Если бы он признал, нам бы очень сильно повезло – мы бы выпрыгнули из «Минских соглашений» и сложилась бы другая совсем реальность для нас, куда более выгодная. Даже если бы пришлось пройти военную фазу. Но он не пошел на это. Это значит длинная, изматывающая процедура принуждения нас к «Минску» будет продолжаться», – заявил Арестович.