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Центр обработки данных Firebird AI для искусственного интеллекта готовится к запуску в армянском городе Раздан. На первом этапе в проект будет вложено 500 млн долларов, а после реализации второй очереди общий объём инвестиций достигнет примерно 4 млрд долларов. Новый дата-центр разместится на территории площадью 200 тыс. кв. м и станет крупнейшим объектом такого типа в регионе.

Об этом посол Армении в Германии Виктор Енгибарян заявил на Форуме по культурной дипломатии в ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы знаем, мир превращается в пространство цифровой безопасности или, наоборот, незащищенности. Поэтому нам нужно больше инфраструктуры для производства графических процессоров – в искусственный интеллект, который не только укрепит потенциал в сфере безопасности, но и будет способствовать экономическому росту в регионе».

Предполагается, что в новом комплексе Firebird Армения получит около 20% мощностей, остальные 80% продадут работающим в регионе американским компаниям.

Размещение центра в Армении даёт американцам доступ к огромным информационным ресурсам и перетокам данных не только на Южном Кавказе, но и Ближнем Востоке, поставив под вопрос подписанное в апреле 2022 г. межправительственное российско-армянское соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности.

Для энергетического снабжения дата-центра США навязчиво предлагают официальному Еревану строительство мини-АЭС по неопробованной технологии, в то время как европейские дипломаты и турецкие приграничные власти собираются выискивать «вред экологии» от эксплуатации модернизированной специалистами Росатома Мецаморской АЭС.