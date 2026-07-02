Зеленский снова ударил по автобусу с ехавшими отдыхать в РФ белорусами – в Минске призвали «выбирать безопасные маршруты»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ второй раз ударили по белорусскому автобусу, который следовал по маршруту Минск — Гомель — Анапа. Дрон атаковал его недалеко от пограничного перехода между Гомельской и Брянской областями.

Удар пришелся в лобовое стекло, пострадали два водителя. Они находятся в тяжелом состоянии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Беспилотник разорвался перед автобусом и осколками ранило 2 водителей. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти жизни нашим гражданам, нашим водителям», — сказал госсекретарь.

В салон находилось 19 пассажиров. Они не пострадали. Их увезли обратно в Гомельскую область.

Автобус принадлежал компании перевозчику ООО «ФИДИ Экспресс», которая осуществляет регулярные рейсы в Ростовскую область и на Кубань.

«Украина целенаправленно атаковала автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. Сегодняшняя атака не оставляет никаких сомнений в том, это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные теракты. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», – заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

«Неспроста эти участившиеся акты экстремизма, удары по мирному населению. Это сделано специально. Нет успехов на фронте – и не будет. Поэтому ставка сделана на террор и экстремизм, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в России и Беларуси. Ничего у них не получится. В Европе должны задуматься. Это по ним бьют, и хотят втянуть в войну», – прокомментировал нападение глава Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.