Зеленский снова ударил по автобусу с ехавшими отдыхать в РФ белорусами – в Минске призвали «выбирать безопасные маршруты»
ВСУ второй раз ударили по белорусскому автобусу, который следовал по маршруту Минск — Гомель — Анапа. Дрон атаковал его недалеко от пограничного перехода между Гомельской и Брянской областями.
Удар пришелся в лобовое стекло, пострадали два водителя. Они находятся в тяжелом состоянии.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Беспилотник разорвался перед автобусом и осколками ранило 2 водителей. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти жизни нашим гражданам, нашим водителям», — сказал госсекретарь.
В салон находилось 19 пассажиров. Они не пострадали. Их увезли обратно в Гомельскую область.
Автобус принадлежал компании перевозчику ООО «ФИДИ Экспресс», которая осуществляет регулярные рейсы в Ростовскую область и на Кубань.
«Украина целенаправленно атаковала автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. Сегодняшняя атака не оставляет никаких сомнений в том, это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные теракты. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», – заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
«Неспроста эти участившиеся акты экстремизма, удары по мирному населению. Это сделано специально.
Нет успехов на фронте – и не будет. Поэтому ставка сделана на террор и экстремизм, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в России и Беларуси. Ничего у них не получится. В Европе должны задуматься. Это по ним бьют, и хотят втянуть в войну», – прокомментировал нападение глава Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
«Не успокаивается эта бешенная гнида. Украина – страна террорист. И они не оставляют бешеного желания втянуть Беларусь в войну или хотя бы раскачать наше общество, вызвать истерику, чувство незащищенности. Киевский режим – это обезьяна с гранатой.
Поэтому нужно выбирать безопасные маршруты», – заявил белорусский телеведущий Григорий Азаренок.
English version :: Читать на английском Зеленский снова ударил по автобусу с ехавшими отдыхать в РФ белорусами – в Минске призвали «выбирать безопасные маршруты»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: