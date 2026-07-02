«Наша проблема и слабость»: мы институционально проигрываем технологическую войну – разработчик БПЛА

Максим Столяров.  
02.07.2026 23:22
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Самые эффективные российские разработчики дронов вынуждены работать фактически из подполья, а те у кого полный доступ к решениям, деньгам и ресурсам – «не понимают в этом примерно ничего».

Об этом на канале «Форпост видео» заявил политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самые эффективные российские разработчики дронов вынуждены работать фактически из подполья, а те у кого...

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«Бросается в глаза, что все наиболее удачные русские модели дронов делались не официальным ВПК, не официальными госкорпорациями – они делались, по сути, гаражными энтузиастами, командами гаражных энтузиастов.

То есть то, что именно составило славу именно русских дронов – «КВН», «Молния», «Ёлка» – это всё какие-то люди буквально в прямом смысле из гаража.

И если мы в чём и проигрываем институционально, так это в том, что с той стороны у противника этим людям дали волю, дали возможность творить, и еще и бегают за ними в припрыжку с мешками денег: вот возьмите денег, сделайте только нам, пожалуйста, перехватчик для борьбы с «Геранями».

А у нас эти люди работают по большей части полуподпольно, отбиваясь не только от противника на линии фронта, но и от прокуратуры в тылу, и от чиновников, которые все время говорят, что вы в этом понимаете», – сказал Чадаев.

Он подчеркнул, что также одной из причин является почти неограниченный бюджет Киева, предоставленный ему Западом.

«И вот в этом наша проблема, в этом наша слабость. То есть те, кто более-менее рубят, что происходит, они очень далеко находятся от мест, где принимаются решения, и от мест, где деньги. А те, кто принимает решения и тратит деньги, в этом не понимают примерно ничего, а учиться разучились очень давно.

Взаимное признание, условное уважение друг к другу – это не самая сильная сторона русской коммуникации, особенно по таким чувствительным вопросам. То есть, условные инженеры держат чиновников за пустое место, а эти, естественно, платят им тем же», – тревожится эксперт.

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