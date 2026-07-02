Разработчик дронов призывает срочно увеличить спутниковую группировку России с помощью «сотен и сотен» списываемых «Тополей»

Максим Столяров.  
02.07.2026 23:54
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Космос, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для быстрого увеличения своей спутниковой группировки России нужно вернуться к производству дешёвых ракет «Протон» или использовать списанные «Тополя».

Об этом на канале «Форпост видео» заявил политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для быстрого увеличения своей спутниковой группировки России нужно вернуться к производству дешёвых ракет «Протон»...

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«Помните, как смеялся в своё время Рогозин над Маском, и как тот ему вернул – “батут работает!”. Значит, сейчас мы имеем дело с низкоорбитальной группировкой 10 тысяч спутников, которая закрывает, по сути, весь мир, и уже третье поколение старлинковских спутников вышло на орбиту.

То есть, у нас – 16, а у них – 10 тысяч. И несмотря на все эти оптимистические рассказы, догонять будет очень трудно, если не невозможно.

Хотя более-менее понятно, что делать, чтобы если не сделать свой «Старлинк», то, по крайней мере, обеспечить фронт устойчивой спутниковой связью», – сказал Чадаев.

«Первое и главное – это отказаться от дорогих ракет, которые разрабатывали в постсоветский период, такие как «Ангара», и вернуться тупо к добрым-старым «Протонам». Их можно делать много, стоят они дёшево, везут тоже много. Соответственно, закидывать в космос ими можно много и быстро.

Кроме того, можно пацифицировать «Тополя». Много «Тополей», уже снятых с дежурства, в принципе, вполне способны вывести достаточный груз на орбиту. Их сотни и сотни – вполне еще к этому пригодны.

Что касается спутников, то сейчас это вообще не бином Ньютона. Спутники можно и нужно делать в количестве, для этого возможностей достаточно», – подытожил он.

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