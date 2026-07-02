Разработчик дронов призывает срочно увеличить спутниковую группировку России с помощью «сотен и сотен» списываемых «Тополей»
Для быстрого увеличения своей спутниковой группировки России нужно вернуться к производству дешёвых ракет «Протон» или использовать списанные «Тополя».
Об этом на канале «Форпост видео» заявил политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Помните, как смеялся в своё время Рогозин над Маском, и как тот ему вернул – “батут работает!”. Значит, сейчас мы имеем дело с низкоорбитальной группировкой 10 тысяч спутников, которая закрывает, по сути, весь мир, и уже третье поколение старлинковских спутников вышло на орбиту.
То есть, у нас – 16, а у них – 10 тысяч. И несмотря на все эти оптимистические рассказы, догонять будет очень трудно, если не невозможно.
Хотя более-менее понятно, что делать, чтобы если не сделать свой «Старлинк», то, по крайней мере, обеспечить фронт устойчивой спутниковой связью», – сказал Чадаев.
«Первое и главное – это отказаться от дорогих ракет, которые разрабатывали в постсоветский период, такие как «Ангара», и вернуться тупо к добрым-старым «Протонам». Их можно делать много, стоят они дёшево, везут тоже много. Соответственно, закидывать в космос ими можно много и быстро.
Кроме того, можно пацифицировать «Тополя». Много «Тополей», уже снятых с дежурства, в принципе, вполне способны вывести достаточный груз на орбиту. Их сотни и сотни – вполне еще к этому пригодны.
Что касается спутников, то сейчас это вообще не бином Ньютона. Спутники можно и нужно делать в количестве, для этого возможностей достаточно», – подытожил он.
English version :: Читать на английском Разработчик дронов призывает срочно увеличить спутниковую группировку России с помощью «сотен и сотен» списываемых «Тополей»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: