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Украинской армии не светит никакая положительная реформа, пока главкомом ВСУ остается Александр Сырский.

Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука, соратника по либертарианским взглядам бежавшего в США и уже покойного киевского миллионера Геннадия Балашова, заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР капитан артразведки Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира называет Сырского архитектором бусификации, обратив внимание, что все военкомы назначались по согласованию с ним.

«И этот же человек будет проводить реформу? Не то, что большие сомнения, а абсолютная уверенность, что реформа будет выглядеть как смена вывесок или покраска стен. Или вообще ничего не будет делать», – сказал Бекренев.

Он обратил внимание, что в войсках Сырский уже давно «проводит реформу», у которой есть лицо в виде скандальных штурмовых полков (известных мясными штурмами и пытками новобранцев).