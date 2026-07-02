«Армия рабов и надзирателей»: офицер ВСУ обрушился на Сырского

Игорь Шкапа.  
02.07.2026 21:57
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинской армии не светит никакая положительная реформа, пока главкомом ВСУ остается Александр Сырский.

Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука, соратника по либертарианским взглядам бежавшего в США и уже покойного киевского миллионера Геннадия Балашова, заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР капитан артразведки Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии не светит никакая положительная реформа, пока главкомом ВСУ остается Александр Сырский. Об...

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Гость эфира называет Сырского архитектором бусификации, обратив внимание, что все военкомы назначались по согласованию с ним.

«И этот же человек будет проводить реформу? Не то, что большие сомнения, а абсолютная уверенность, что реформа будет выглядеть как смена вывесок или покраска стен. Или вообще ничего не будет делать», – сказал Бекренев.

Он обратил внимание, что в войсках Сырский уже давно «проводит реформу», у которой есть лицо в виде скандальных штурмовых полков (известных мясными штурмами и пытками новобранцев).

«Эти полки превышают размером дивизию, и то, что там происходит на голову не налазит… Это армия рабов, рабовладельцев и надзирателей. Это совершенно чуждое для украинского воинства состояние. Поэтому слово «реформа» в данном случае звучит как насмешка», – резюмировал укро-офицер.

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English version :: Читать на английском «Армия рабов и надзирателей»: офицер ВСУ обрушился на Сырского

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