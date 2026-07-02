На стороне ВСУ только одна инициатива: потери городов – генерал Кривонос

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Если потеря населенных пунктов и угроза с новых направлений – это перелом со стороны ВСУ, то он наступил.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, у Украины «подгорает» на разных направлениях, пока пропаганда убеждает в переломе в пользу ВСУ.

«Я не знаю, кто так считает. Мы, извините, за последний месяц потеряли два мощных населенных пункта. Да, мощные наступления россиян остановились, но наступления на том же Константиновском направлении или на Славянском направлении продолжаются. Поэтому сказать, что инициатива в наших руках, инициатива по потере городов – да, возможно, в этом и перелом наступил. А что касается контроля наступательных возможностей российской армии на Донецком направлении – нет. У русских там есть определенное преимущество. Если имеете в виду южное направление, то да, есть определенные серьезные проблемы с логистикой, что касается крымского направления. Но преимущество в этом еще не состоит. Российская армия еще не сломлена», – сказал он.

«Российская армия имеет достаточно ресурсов и запасов, чтобы восстанавливаться, чтобы перестраиваться, мимикрировать, находить новые, скажем так, способы и приемы ведения боевых действий, в том числе, и они активно сейчас работают над тем, чтобы что-то противопоставить нашим мидлстрайкам. Но между тем еще рано говорить о переломе в нашу пользу. Хотелось бы это сказать. Но еще раз говорю, показателями перелома является оставление Покровска и Мирнограда, очень сложная ситуация в Константиновке и угрожающая ситуация на Краматорско-Славянском направлении. Потому, о каких переломах вы говорите», – негодовал Кривонос.

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