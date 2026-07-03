Украинская агентура и «ждуны» в Крыму имеют все возможности безболезненно переносить очередную людоедскую блокаду полуострова, устроенную бандеровцами.

С такими заверениями в эфире укро-ТВ накануне выступил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров – заметно разжиревший в Киеве на грантах из стран НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Относительно продуктов питания – основные виды продуктов питания в Крыму есть. Я не скажу, что они безграничны, но пока они регулируются в какой-то степени. В какой-то степени, производимые в Крыму, не лимитируются. Это очень хорошо для людей, живущих в Крыму. Я когда говорю о людях в Крыму, я в первую очередь думаю о наших людях. Я говорю «наши люди», а потом объясняю – это те, кто ждет освобождения Крыма, это остающиеся преданными Украине. Я не делю их по этническим признакам, говорю «наши люди». И когда я сказал, что к счастью наших людей в Крыму в этом году, знаете, такие очень благополучные природные условия случились. И весна была, дожди были достаточные, и переход был такой плавный, и рожь очень родилась, потому что есть пашни в Крыму, и сады. Но Крым всегда это поставлял на материковую Украину: во Львов, Киев и прочее. Теперь этого нет, и они не могут по-другому вывезти», – разглагольствует Чубаров.

Читайте также: Планы террористов: Доведем Крым до окружения, разрушим ТЭС и мост