Украина на фальшивых радостях упустила свой шанс на заморозку – русофоб-галичанин о катастрофе на фронте
Украинцы вошли во вкус из-за террористических ударов по российским городам – и не замечают катастрофу на фронте.
Об этом на канале «Анализируй» заявил украинский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В начале года мы потеряли свой стратегический шанс на заморозку в таком виде, как нам предлагал Трамп. Потому что нам это не подходило. Нам сейчас вообще ничего ну будет подходить, потому что мы вошли во вкус из-за своих успехов.
Но эти успехи никакого отношения к реалиям на земле не имеют. Это воздушные успехи. А мирное соглашение будет составляться по земле. Наши люди этого не понимают», – сказал Дроздов.
«Всем нравятся фейерверки в Москве, как горят российские НПЗ – это прекрасно, все этим восхищаются. Но это не имеет никакого отношения к линии фронта на земле. А именно оно ляжет в основу переговоров. А кто кому что спалит в тылу – не влияет на фронт.
Мы восхищаемся воздушной компонентой, потому что она зрелищная, поднимает настроения, вселяет оптимизм. Но она не имеет никакого отношения к абсолютно катастрофической ситуации на земле», – добавил он.
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