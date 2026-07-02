Украина на фальшивых радостях упустила свой шанс на заморозку – русофоб-галичанин о катастрофе на фронте

Вадим Москаленко.  
02.07.2026 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 354
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцы вошли во вкус из-за террористических ударов по российским городам – и не замечают катастрофу на фронте.

Об этом на канале «Анализируй» заявил украинский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В начале года мы потеряли свой стратегический шанс на заморозку в таком виде, как нам предлагал Трамп. Потому что нам это не подходило. Нам сейчас вообще ничего ну будет подходить, потому что мы вошли во вкус из-за своих успехов.

Но эти успехи никакого отношения к реалиям на земле не имеют. Это воздушные успехи. А мирное соглашение будет составляться по земле. Наши люди этого не понимают», – сказал Дроздов.

«Всем нравятся фейерверки в Москве, как горят российские НПЗ – это прекрасно, все этим восхищаются. Но это не имеет никакого отношения к линии фронта на земле. А именно оно ляжет в основу переговоров. А кто кому что спалит в тылу – не влияет на фронт.

Мы восхищаемся воздушной компонентой, потому что она зрелищная, поднимает настроения, вселяет оптимизм. Но она не имеет никакого отношения к абсолютно катастрофической ситуации на земле», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Украина на фальшивых радостях упустила свой шанс на заморозку – русофоб-галичанин о катастрофе на фронте

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить