Украинцы вошли во вкус из-за террористических ударов по российским городам – и не замечают катастрофу на фронте.

Об этом на канале «Анализируй» заявил украинский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале года мы потеряли свой стратегический шанс на заморозку в таком виде, как нам предлагал Трамп. Потому что нам это не подходило. Нам сейчас вообще ничего ну будет подходить, потому что мы вошли во вкус из-за своих успехов.

Но эти успехи никакого отношения к реалиям на земле не имеют. Это воздушные успехи. А мирное соглашение будет составляться по земле. Наши люди этого не понимают», – сказал Дроздов.