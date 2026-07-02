Даже придворному политологу пришлось признать, что социология врет о популярности Зе-режима 

Игорь Шкапа.  
02.07.2026 20:49
  (Мск) , Киев
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Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Украина


Окружение [диктатора] Владимира Зеленского начало подготовку к проведению выборов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Окружение [диктатора] Владимира Зеленского начало подготовку к проведению выборов. Об этом в эфире «Радио...

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Укро-эксперт говорит, что подготовка к выборам со стороны «президентской команды очень очевидна».

«Я это вижу по тому, что начали появляться рейтинги, иногда очень удивительные, особенно партийные рейтинги, где на первом месте с большим отрывом партия Зеленского. Хотя другие опросы авторитетных соцслужб, которые мне известны, в рейтингах, мягко говоря, не подтверждают эту тенденцию. Да, партия Зеленского среди лидеров, но далеко не на первом месте и точно там нет какого-то большого отрыва», – сказал укро-эксперт.

Он добавил, что на данный момент Зеленский, согласно социологии, опережает экс-главкома ВСУ, посла в Лондоне Валерия Залужного в первом туре возможных выборов, но проигрывает во втором.

В утешение диктатору политолог добавил, что разрыв между Зеленским и Залужным сократился – и уже не столь значительный, как в 2014-2025 годах до 30%.

Как мы сообщали ранее, Зеленский недавно вызвал в Киев Залужного и предложил ему отказаться от участия в выборах президента взамен на любую другую должность, от чего экс-главком ВСУ отказался.

 

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English version :: Читать на английском Даже придворному политологу пришлось признать, что социология врет о популярности Зе-режима 

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