Поляки, чехи и венгры становятся в откровенную политическую оппозицию к Украине.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил украинский профессор, доктор философских наук Сергей Ягодзинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема же ещё и в Европе. Посмотрите, как Европа себя сегодня ведёт. Объединяется эта Вышеградская группа, четвёрочка, тянет к себе ещё некоторые страны, и они реально сегодня становятся в оппозицию к Украине. А они играют роль в Брюсселе. А оружие закупается через Европу, а поставки – это логистика.

И сегодня мы оказались в очень странной ситуации. Между нами океан, и Штаты не могут просто передать нам оружие, нужна логистика Европы, а Европа – посмотрите, как себя ведёт, в частности, поляки. И поляки, и чехи, и венгры», – паниковал укро-философ.«Я сегодня с удивлением наблюдаю, как украинцы Венгрию поддерживают, те же люди в комментариях год назад Венгрию просто уничтожали. Потому что Венгрия заявила, что будет поддерживать мужчин, которые бегут от мобилизации на Украине.

И я спрашиваю людей – вы что не понимаете, что это просто тык в нос Украине? Это не поддержка ваших мужей и сыновей, это просто политическая оппозиция к Украине», – негодовал «профессор».