Откроем рынки Евросоюза армянскому коньяку, цветам и минералке – Фон дер Ляйен перепасовала Пашиняну гнилые «украинские морковки»

Лишившиеся доступа на российский рынок армянские производители будут торговать на рынках Европы.

Об этом во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявила русофобка, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армения по-прежнему испытывает значительное экономическое давление со стороны России. По сути, это экономическое принуждение. Но будьте уверены, когда на наших партнёров оказывается давление, Европейский Союз приходит на помощь. И у меня есть для вас несколько объявлений.

Во-первых, вскоре вы получите дополнительные 18 миллионов евро на укрепление и диверсификацию вашей торговли. Эти средства, например, могут быть направлены на создание агентства по продвижению экспорта и повышение экспортного потенциала армянского бизнеса.

Во-вторых, мы идём дальше. Мы представляем предложение о так называемых автономных торговых мерах. Эти автономные торговые меры либерализуют почти 80% армянского экспорта в Европейский Союз. Это значит, что 80% вашей торговли с нами теперь будет беспошлинной. Благодаря этому мы сможем перенаправить товары, которые в настоящее время по-прежнему в значительной степени зависят от российского рынка, на единый рынок Европейского Союза с его 450 млн потребителей», – вещала она.